Уральские атомщики развивают неядерный бизнес

Изображение с сайта ООО «НПО «Центротех»

ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральске) успешно завершило комплекс работ по переоборудованию внутризаводского транспорта ООО «Энергоремонт» (дочерняя компания АО «ЧМЗ» в г. Глазове) на системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов. Новое оборудование заменит устаревшие свинцово-кислотные накопительные устройства. Эксперты отмечают, что оно позволит предприятию существенно снизить затраты на электроэнергию.«Выбор НПО «Центротех» в качестве исполнителя был сделан по двум критериям: цена и выполнение работ под «ключ» — изготовление накопителей, монтаж и ввод в промышленную эксплуатацию. Еще одним решающим фактором в пользу НПО «Центротех» стал значительный опыт работы по производству систем накопления для перевода электротранспорта на СНЭ ЛИА», — рассказали в пресс-службе новоуральского предприятия.В рамках выполнения работ с ООО «Энергоремонт» были переоборудованы две единицы парка напольного транспорта: электротележка производства АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (г. Сарапул) и электропогрузчик АО «Калининградский вагоностроительный завод» (г. Калининград). НПО «Центротех» предварительно провело работу по согласованию с заводами-изготовителями использования накопителей энергии собственного производства на их электротранспорте.В рамках работ по переоборудованию были успешно завершены пусконаладочные работы и проведена опытная эксплуатация электротранспорта.Отметим, что НПО «Центротех» уже имеет значительный опыт в части изготовления и монтажа литий-ионных накопителей энергии. Как ранее отметил генеральный директор АО «Уральский электрохимический комбинат» Александр Белоусов, на первом этапе при помощи научно-производственного объединения УЭХК перевел на такие аккумуляторы весь свой напольный заводской электротранспорт. Это почти 50 единиц подвижного состава.«Это дало ощутимый экономический эффект: на первом этапе — 6,3 млн руб., на втором — еще 5,4 млн руб. в год. Кроме того, стали не нужны зарядные станции — наши накопители достаточно включить в обыкновенную розетку», — пояснил Александр Белоусов.В дальнейшем НПО «Центротех» заключило соглашение с Машиностроительным заводом им. Калинина в Екатеринбурге и стало также изготавливать для него накопители энергии нового типа. Таким образом, неядерная продукция предприятия вышла на рынок уже за пределами новоуральской промышленной площадки.В сентябре 2018 года разработки научно-производственного объединения, представленные ТК «ТВЭЛ», высоко оценили эксперты V Международного форума NDExpo-2018 — «Высокие технологии для устойчивого развития», прошедшего в Москве. В частности, в рамках мероприятия был продемонстрирован электропогрузчик с аккумулятором нового типа.«Литий-ионные аккумуляторы могут использоваться на различных электротранспортных платформах — погрузчики, коммунальный транспорт, троллейбусы и другие. Наши аккумуляторы не нужно снимать с электротранспорта, что исключает простои и затраты на перевозку батарей. Система накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах для внутриплощадочного электротранспорта позволяет до 30% снизить затраты на электроэнергию, а также имеет в три раза превосходящий ресурс и срок службы по сравнению с системами, использующими другие типы аккумуляторов», — отметил старший вице-президент по развитию новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев.Таким образом, на сегодняшний день производство литий-ионных аккумуляторов является одним из наиболее перспективных неядерных бизнесов структур ТК «ТВЭЛ» в Новоуральске. Данная продукция находит своего заказчика в разных отраслях российской промышленности.