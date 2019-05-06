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Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области вырос почти на 20%

УрБК, Челябинск, 06.05.2019. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области вырос на 19,2%. В I квартале 2018 года размер лимита по кредитным картам жителей Южного Урала составлял 44 тыс. 695 руб., то в I квартале 2019 года — 53 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, со второго полугодия прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



В I квартале 2019 года самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (77,8 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (72,4 тыс. руб.).



Самый маленький средний размер лимита (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Оренбургской (41,9 тыс. руб.), Саратовской (43,6 тыс. руб.) областях, Алтайском крае (44,5 тыс. руб.).

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