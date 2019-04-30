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При поддержке Группы ЧТПЗ воспитанники Детской школы вокального искусства выступят в опере «Богема»

УрБК, Челябинск, 30.04.2019. Воспитанники Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, 5 мая примут участие в постановке оперы «Богема». Об этом сообщает пресс-служба компании.



На сцену во втором действии спектакля выйдут 30 начинающих артистов. Премьера популярного во всем мире произведения Джакомо Пуччини состоится в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки. В опере будут использованы декорации, реквизит и костюмы Большого театра.



«Ученики Детской школы вокального искусства ежегодно получают уникальный опыт, выходя на сцену с актерами высокого уровня. Благодаря такому взаимодействию начинающие артисты лучше раскрывают свои таланты и получают дополнительные профессиональные навыки актерского мастерства», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



Ученики Школы вокального искусства традиционно выступают в операх, опереттах и мюзиклах Челябинского театра оперы и балета. В мае юные артисты примут участие в постановке «Паяцы» итальянского композитора Руджеро Леонковалла. Кроме того, 20 воспитанников Школы выступят на сцене учебного театра Высшей школы сценических искусств Константина Райкина в Москве. Юные таланты представят лучшие сцены из мюзикла «Посмотри, как я летаю». Поездка, организованная при финансовой поддержке членов Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета — акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, стала подарком для лучших учеников Детской школы вокального искусства и возможностью получить уроки академического вокала у столичных педагогов.



Отметим, что Детская школа вокального искусства открыта при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки на базе школы мюзикла в апреле 2017 года. Первой масштабной премьерой школы стал семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!», представленный в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность». В настоящее время в Детской школе вокального искусства 50 детей под руководством опытных преподавателей проходят обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии, а также сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.



Обновленная версия оперы «Богема» впервые будет представлена в Челябинском академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Режиссером постановки выступил кандидат искусствоведения, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев (Москва).

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