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В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Радищева
29 апрель 2019 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге со 2 по 20 мая из-за проведения работ на сетях водоснабжения закроют движение автотранспорта по улице Радищева на участке ее пересечения с улицами Московской и Шейнкмана, говорится на официальном сайте города.
«На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева, Московской», — говорится в сообщении.
«На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева, Московской», — говорится в сообщении.
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