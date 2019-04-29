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В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Радищева

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге со 2 по 20 мая из-за проведения работ на сетях водоснабжения закроют движение автотранспорта по улице Радищева на участке ее пересечения с улицами Московской и Шейнкмана, говорится на официальном сайте города.



«На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева, Московской», — говорится в сообщении.

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