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За 2018 год ДелоБанк стал партнером 40 тыс. малых предприятий и ИП по всей России

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. ДелоБанк (сервис для предпринимателей при участии СКБ-банка) за первый год своего развития превратился в востребованную экосистему для предпринимателей, сообщает пресс-служба сервиса.



Сегодня банк обслуживает более 40 тыс. малых предприятий и ИП по всей России. Успехи проекта отмечены агентством Markswebb: ДелоБанк занял второе место в ежегодном исследовании эффективности интернет-банков для малого бизнеса Business Internet Banking Rank 2018.



«Главный положительный итог первого года работы ДелоБанка — это доверие тысяч предпринимателей, ставших нашими клиентами. Мы строим полноценную экосистему для бизнеса и стремимся к долгосрочному сотрудничеству. Технические решения и сервисы для нас не являются самоцелью, главная наша цель — комфорт клиента, скорость и простота использования продуктов онлайн-банка», — отметила Ирина Кузьмина, директор по развитию ДелоБанка.



Пакеты услуг и форматы обслуживания изначально учитывали потребности небольших предприятий: годовой оборот клиентов ДелоБанка, как правило, не превышает 20 млн руб. в год. Специфика таких компаний подразумевает, что рутинные задачи по ведению счета и финансовых операций ложатся на плечи самого предпринимателя, отнимая время от непосредственного управления бизнесом. Поэтому концепция ДелоБанка подразумевает простоту и удобство всех онлайн-процессов, сокращение времени на администрирование — все продукты доступны с единой точки входа. Клиент в одном аккаунте может управлять и личным, и бизнес-счетом, вести работу для нескольких организаций.



За год портфель сервисов и продуктов онлайн-банка значительно расширился. Клиентам стали доступны онлайн-бухгалтерия, онлайн-депозит, эквайринг, зарплатный проект, интеграция с 1С, банковская гарантия, помощь юриста, в ближайшее время запускается онлайн-касса в соответствии с 54-ФЗ.



Счет предприниматели открывают онлайн, нужно просто заполнить заявку на сайте или зарезервировать счет по телефону. При этом традиционный способ открытия счета и обслуживания также доступен для клиентов. ДелоБанк входит в банковскую группу СКБ-Банка и Газэнергобанка, сеть из более 200 офисов и отделений, размещенных в более чем 200 крупных и средних городов России, готова принять клиентов на обслуживание.

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