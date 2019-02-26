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В Челябинское УФАС России поступило заявление на недобросовестную конкуренцию производителя автогрейдеров
26 февраль 2019 (17:12)
УрБК, Челябинск, 26.02.2019. ООО «Специальные Дорожные Машины», обратившееся с заявлением в Челябинское УФАС России, считает, что действия ООО «Автомобили и тракторы» являются недобросовестной конкуренцией, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявитель утверждает, что ООО «Автомобили и тракторы» (входит в холдинг «Южно-Уральская машиностроительная компания») реализует самоходную технику без уплаты утилизационного сбора, при этом проставляя отметку о его уплате на бланке паспорта машины.
«По информации заявителя, ООО «Автомобили и тракторы» уклоняется от уплаты утилизационного сбора, злоупотребляя правом самостоятельно проставлять отметку о его уплате на бланке паспорта самоходной машины. Размер утилизационного сбора за одну единицу техники составляет 1,3 млн руб.», — говорится в сообщении.
ООО «Специальные Дорожные Машины» полагает, что в результате в заблуждение вводятся покупатели автогрейдеров, которые считают утилизационный сбор уплаченным. Производитель успешно реализует товары своего производства, и в большинстве случает делает это даже в условиях ценовой борьбы с конкурентами при проведении аукционов.
По мнению заявителя, в действиях компании содержатся все признаки недобросовестной конкуренции: действия совершаются хозяйствующим субъектом-конкурентом, они направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также действия причинили убытки другому хозяйствующему субъекту-конкуренту.
Сейчас Челябинским УФАС России в адрес ООО «Автомобили и тракторы» направлен запрос информации о предоставлении до 1 марта документов, необходимых для изучения данной ситуации.
Заявитель утверждает, что ООО «Автомобили и тракторы» (входит в холдинг «Южно-Уральская машиностроительная компания») реализует самоходную технику без уплаты утилизационного сбора, при этом проставляя отметку о его уплате на бланке паспорта машины.
«По информации заявителя, ООО «Автомобили и тракторы» уклоняется от уплаты утилизационного сбора, злоупотребляя правом самостоятельно проставлять отметку о его уплате на бланке паспорта самоходной машины. Размер утилизационного сбора за одну единицу техники составляет 1,3 млн руб.», — говорится в сообщении.
ООО «Специальные Дорожные Машины» полагает, что в результате в заблуждение вводятся покупатели автогрейдеров, которые считают утилизационный сбор уплаченным. Производитель успешно реализует товары своего производства, и в большинстве случает делает это даже в условиях ценовой борьбы с конкурентами при проведении аукционов.
По мнению заявителя, в действиях компании содержатся все признаки недобросовестной конкуренции: действия совершаются хозяйствующим субъектом-конкурентом, они направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также действия причинили убытки другому хозяйствующему субъекту-конкуренту.
Сейчас Челябинским УФАС России в адрес ООО «Автомобили и тракторы» направлен запрос информации о предоставлении до 1 марта документов, необходимых для изучения данной ситуации.
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