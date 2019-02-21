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Главу Верхотурья оштрафовали за нарушение законодательства о закупках на 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. Глава городского округа Верхотурский оштрафован за нарушение законодательства о закупках. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Нарушения были выявлены при проверке целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, предоставленных в 2016-2017 годах городскому округу Верхотурский в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.



«Установлено, что заказ на выполнение работ по благоустройству гостевого маршрута размещен неконкурентным способом (без проведения конкурса или аукциона) и заключен с единственным поставщиком, чем нарушен порядок, устанавливающий ограничения в сфере закупок товаров, работ, услуг», — говорится в сообщении.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело в отношении главы городского округа Верхотурский по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Принятие решения о способе определения поставщика, в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика в соответствии с законодательством должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона».



Глава городского округа оштрафован на 50 тыс. руб.



Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.

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