Новости дня

Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров выступил на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи

УрБК, Москва, 15.02.2019. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, главной темой которого стали национальные проекты, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в пленарном заседании «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции», которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Представители власти, экспертного и бизнес-сообщества, среди которых губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ректор Московской школы управления «Сколково» Марат Атнашев, обсудили планы по реализации ключевых проектов стратегического развития России, в частности, нацпроекта «Образование». Д. Медведев отметил важность внедрения практико-ориентированных образовательных программ и призвал реальный сектор экономики активнее подключаться к развитию системы образования.



Андрей Комаров рассказал о работе Группы ЧТПЗ, проделанной в этом направлении в течение последних лет, которая позволила достичь высоких результатов в подготовке рабочих кадров и выстроить систему непрерывного профессионального образования в условиях промышленного моногорода. Он поблагодарил правительство РФ за поддержку изменений в Налоговый кодекс, которые позволили относить расходы на подготовку рабочих кадров по дуальной модели обучения к производственным затратам, не облагаемым налогом на прибыль.



«Согласно нацпроекту, до 2024 года на повышение конкурентоспособности профессионального образования государство направит 156,2 млрд руб., из них порядка 60 млрд руб. будут инвестированы в систему СПО. Учитывая объем вложений только нашей компании, очевидно, что государственных средств недостаточно, а для активного вовлечения бизнеса в развитие образования необходимы более серьезные изменения. Мы предлагаем внести в Налоговый кодекс поправки, которые позволят предприятиям, вкладывающим в модернизацию образовательной инфраструктуры, делать инвестиционный налоговый вычет — то есть уменьшать сумму налога на прибыль на сумму понесенных расходов», — сказал А. Комаров.



В заключительном слове Дмитрий Медведев поддержал идею совершенствования российского налогового законодательства с целью стимулирования инвестиций в развитие среднего профессионального образования.



Нужно отметить, что корпоративная образовательная программа «Будущее Белой металлургии», стартовавшая в 2011 году после реализации масштабных инвестиционных проектов Группы ЧТПЗ, сегодня развивается в формате государственно-частного партнерства в трех регионах присутствия компании — Челябинской и Свердловской областях, а также в Республике Татарстан. В основе программы лежит система дуального образования — 60% обучения проходит в условиях реального промышленного производства. Общий объем инвестиций в «Будущее Белой металлургии» составил более 2 млрд руб. За 8 лет выпущено более 900 студентов, а в настоящее время по программе обучаются более 1 800 человек.



Тема профессионального образования была продолжена в рамках дискуссии на круглом столе «Государство и бизнес для современной школы: новые возможности взаимодействия в рамках национального проекта «Образование» с участием министра просвещения Ольги Васильевой. В своем выступлении Андрей Комаров рассказал об эксперименте на базе Первоуральского металлургического колледжа по внедрению управляющей компании в колледж как перспективной модели, позволяющей учреждению СПО выстроить ориентированный на работодателя образовательный процесс, а также привлечь предприятие-работодателя к оптимизации хозяйственно-административных функций, внедрить технологии бережливого производства на основе уже доказавших свою успешность практик на производственных предприятиях.



Также в рамках форума Андрей Комаров принял участие во встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с бизнес-сообществом.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: