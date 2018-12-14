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Минздрав готовит законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года

УрБК, Москва, 14.12.2018. Министерство здравоохранения готовит проект закона об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Увеличить возраст хотят до 21 года, сообщает пресс-служба ведомства.



В результате вредного воздействия алкоголя на организм человека, по статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире умирают 3,3 млн человек ежегодно, а это 5,3% от общего числа смертей. А если брать возрастную группу 20-39 лет, то здесь с употреблением алкоголя связано уже 13,5% от общего количества смертей.



«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста для продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», — отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.



Международные научные исследования говорят о том, что такая мера эффективна. На данный момент в целом ряде стран алкоголь можно покупать, если вам больше 20 или даже 21 года. В их числе: Казахстан (21 год), Скандинавия (20 лет для алкогольных крепких напитков), Япония (20 лет), США (21 год), Индия (до 25 лет в зависимости от штата), Египет (21 год для крепких напитков), Индонезия (21 год), Парагвай (20 лет). При этом в перечисленных странах возраст продажи алкоголя никак не связан с возрастом совершеннолетия.



Социологи утверждают, что подобные ограничения на продажу алкоголя имеют серьезную общественную поддержку. По данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста для продажи спиртного поддерживает 78% опрошенных жителей России.

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