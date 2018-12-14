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Минздрав готовит законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года
14 декабрь 2018 (16:16)
УрБК, Москва, 14.12.2018. Министерство здравоохранения готовит проект закона об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Увеличить возраст хотят до 21 года, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате вредного воздействия алкоголя на организм человека, по статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире умирают 3,3 млн человек ежегодно, а это 5,3% от общего числа смертей. А если брать возрастную группу 20-39 лет, то здесь с употреблением алкоголя связано уже 13,5% от общего количества смертей.
«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста для продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», — отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Международные научные исследования говорят о том, что такая мера эффективна. На данный момент в целом ряде стран алкоголь можно покупать, если вам больше 20 или даже 21 года. В их числе: Казахстан (21 год), Скандинавия (20 лет для алкогольных крепких напитков), Япония (20 лет), США (21 год), Индия (до 25 лет в зависимости от штата), Египет (21 год для крепких напитков), Индонезия (21 год), Парагвай (20 лет). При этом в перечисленных странах возраст продажи алкоголя никак не связан с возрастом совершеннолетия.
Социологи утверждают, что подобные ограничения на продажу алкоголя имеют серьезную общественную поддержку. По данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста для продажи спиртного поддерживает 78% опрошенных жителей России.
В результате вредного воздействия алкоголя на организм человека, по статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире умирают 3,3 млн человек ежегодно, а это 5,3% от общего числа смертей. А если брать возрастную группу 20-39 лет, то здесь с употреблением алкоголя связано уже 13,5% от общего количества смертей.
«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста для продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», — отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Международные научные исследования говорят о том, что такая мера эффективна. На данный момент в целом ряде стран алкоголь можно покупать, если вам больше 20 или даже 21 года. В их числе: Казахстан (21 год), Скандинавия (20 лет для алкогольных крепких напитков), Япония (20 лет), США (21 год), Индия (до 25 лет в зависимости от штата), Египет (21 год для крепких напитков), Индонезия (21 год), Парагвай (20 лет). При этом в перечисленных странах возраст продажи алкоголя никак не связан с возрастом совершеннолетия.
Социологи утверждают, что подобные ограничения на продажу алкоголя имеют серьезную общественную поддержку. По данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста для продажи спиртного поддерживает 78% опрошенных жителей России.
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