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В Свердловской области за 9 месяцев налоговые службы и судебные приставы провели 106 арестов имущества должников

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области совместно с судебными приставами в ходе рейда в Ивделе арестовала «Камаз», владелец которого накопил за три года налоговую задолженность в размере 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС России.



Ранее налоговой инспекцией к должнику были приняты все меры принудительного взыскания налоговой задолженности — направление требования на уплату налогов, ограничение движения по расчётным счетам, ограничения на регистрационные действия, ограничения на выезд за границу. В конечном счете инспекцией было принято решение о взыскании долга за счет имущества должника.



Всего в течение 9 месяцев текущего года в рамках принудительного взыскания задолженности налоговиками совместно с судебными приставами проведено 106 арестов имущества должников, в том числе дорогостоящих иномарок. Впоследствии данные транспортные средства будут оценены и реализованы. Вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности по налоговым платежам.

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