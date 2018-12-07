Новости дня
В Екатеринбурге компания «УПКБ «Деталь» оштрафована на 130 тыс. рублей за нарушения требований охраны труда
7 декабрь 2018 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. В Екатеринбурге АО «УПКБ «Деталь» оштрафовано на 130 тыс. рублей за нарушения требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Свердловской области.
На предприятии по основаниям статьи 360 ТК РФ выявлены нарушения требований охраны труда, в том числе по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты от падения с высоты. Юридическое лицо оштрафовано по части 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ.
Представитель предприятия обжаловал постановление о назначении штрафа. Согласно его показаниям, состава административного правонарушения нет. По его мнению, работники, проводившие работы по замене кровли, были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.
Представитель Гострудинспекции предоставил фотографии, подтверждающие, что работники осуществляли ремонтные работы на высоте при отсутствии защитных ограждений без страховочных систем.
Синарский районный суд города Каменска-Уральского оставил в силе постановление о назначении штрафа юридическому лицу.
На предприятии по основаниям статьи 360 ТК РФ выявлены нарушения требований охраны труда, в том числе по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты от падения с высоты. Юридическое лицо оштрафовано по части 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ.
Представитель предприятия обжаловал постановление о назначении штрафа. Согласно его показаниям, состава административного правонарушения нет. По его мнению, работники, проводившие работы по замене кровли, были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.
Представитель Гострудинспекции предоставил фотографии, подтверждающие, что работники осуществляли ремонтные работы на высоте при отсутствии защитных ограждений без страховочных систем.
Синарский районный суд города Каменска-Уральского оставил в силе постановление о назначении штрафа юридическому лицу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- КУМЗ оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушения трудового законодательства
- Верхотурское лесничество оштрафовано за нарушения трудового законодательства
- «Каменская сетевая компания» оштрафована за нарушения трудового законодательства
- ООО «Газпромнефть-Урал» оштрафовано за нарушение трудового законодательства
- ООО «Промсырье» оштрафовано за нарушения требований трудового законодательства и организации подготовки работников по вопросам охраны труда