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Банк России рекомендовал разработать стандарты по продаже продуктов НФО

УрБК, Москва, 30.11.2018. Банк России направил всем финансовым организациям информационное письмо, в котором предложил разработать стандарты по продаже продуктов некредитных финансовых организаций (НФО). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Банк России рекомендует всем финансовым организациям при продаже финансовых продуктов и инструментов использовать сценарии (скрипты) взаимодействия с потребителем, соответствующие лучшим практикам защиты прав и интересов физических лиц. Разработка типовых скриптов продажи продуктов НФО станет задачей саморегулируемых организаций (СРО).



По мнению регулятора, в типовых сценариях следует предусмотреть максимально полное информирование потребителей об особенностях и рисках финансового продукта и при этом там не должно быть признаков навязывания его клиенту. Продавцу следует ясно обозначить сроки действия договора, условия его досрочного расторжения, а также рассказать клиенту о порядке возврата средств при отказе от заключенной сделки. Для каждого вида финансового продукта, имеющего существенные отличия, СРО рекомендовано составить отдельный сценарий.



«Мы считаем недопустимым введение потребителя в заблуждение, злоупотребление его доверием. Поскольку это не только создает репутационные риски для конкретной отрасли, но может оказать влияние на уровень доверия граждан к финансовому рынку в целом. Новые требования к сценариям продаж призваны предупредить подобные проблемы», — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

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