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Лоукостер «Победа» пообещал сократить габариты ручной клади до размера кошелька
21 ноябрь 2018 (10:08)
УрБК, Москва, 21.11.2018. Генеральный директор лоукостера «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков пообещал существенно сократить допустимый размер ручной клади, сообщает «Интерфакс».
«Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10x10x10 см, а все остальное сверх ручной клади, как Минтранс хочет, будем провозить — портфели, сумки», — сказал А. Калмыков.
Возможное сокращение габаритов ручной клади является ответом авиакомпании на решение Верховного суда РФ. Авиакомпания пыталась ранее оспорить приказ Минтранса РФ, который расширил список вещей, разрешенных к провозу в салоне самолета помимо ручной клади.
«Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10x10x10 см, а все остальное сверх ручной клади, как Минтранс хочет, будем провозить — портфели, сумки», — сказал А. Калмыков.
Возможное сокращение габаритов ручной клади является ответом авиакомпании на решение Верховного суда РФ. Авиакомпания пыталась ранее оспорить приказ Минтранса РФ, который расширил список вещей, разрешенных к провозу в салоне самолета помимо ручной клади.
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