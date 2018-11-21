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Лоукостер «Победа» пообещал сократить габариты ручной клади до размера кошелька

УрБК, Москва, 21.11.2018. Генеральный директор лоукостера «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков пообещал существенно сократить допустимый размер ручной клади, сообщает «Интерфакс».



«Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10x10x10 см, а все остальное сверх ручной клади, как Минтранс хочет, будем провозить — портфели, сумки», — сказал А. Калмыков.



Возможное сокращение габаритов ручной клади является ответом авиакомпании на решение Верховного суда РФ. Авиакомпания пыталась ранее оспорить приказ Минтранса РФ, который расширил список вещей, разрешенных к провозу в салоне самолета помимо ручной клади.

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