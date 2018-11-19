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ЕМУП «Спецавтобаза» могут вернуть право на заключение договоров по вывозу мусора
19 ноябрь 2018 (11:43)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В Арбитражный суд Свердловской области поступило ходатайство об отмене обеспечительных мер в отношении екатеринбургского МУП «Спецавтобаза». Документ зарегистрирован в картотеке суда.
Ходатайство подало ООО «Компания «Рифей» (тюменская компания, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова).
Ранее по иску этой же компании суд ввел обеспечительные меры в отношении ЕМУП «Спецавтобаза». Муниципальному предприятию по решению суда запрещено заключать новые договоры на вывоз мусора. Ближайшее заседание по этому делу пройдет 26 ноября 2018 года.
В настоящее время ООО «Компания «Рифей» пытается добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона, а также обслуживает Курганскую область.
Ходатайство подало ООО «Компания «Рифей» (тюменская компания, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова).
Ранее по иску этой же компании суд ввел обеспечительные меры в отношении ЕМУП «Спецавтобаза». Муниципальному предприятию по решению суда запрещено заключать новые договоры на вывоз мусора. Ближайшее заседание по этому делу пройдет 26 ноября 2018 года.
В настоящее время ООО «Компания «Рифей» пытается добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона, а также обслуживает Курганскую область.
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