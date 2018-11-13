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Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2018 года

УрБК, Москва, 13.11.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в бюджет 2018 года. Согласно поправкам, профицит бюджета составит 2,1 трлн руб., это 2,1% ВВП. Сейчас в законе стоит профицит в 481,7 млрд руб., что составляет 0,5% ВВП. Прогноз объема ВВП увеличен с 98,2 млрд руб. до 101,2 трлн руб. Инфляцию оценили в 3,4% против 2,8% в прошлой редакции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Доходы в нынешнем году увеличатся с 17,7 трлн руб. до 18,9 трлн руб., причем их наибольший рост будет у нефтегазового сектора — до 8,8 трлн руб. (увеличение на 1,5 трлн руб.). Дополнительные доходы нефтегазового сектора (зачисляются по итогам года в Фонд национального благосостояния) тоже увеличатся с 2,8 трлн руб. до 4,9 трлн руб. Ненефтегазовые доходы поднимутся до 10,1 трлн руб., увеличившись на 292,5 млрд руб. Расходы бюджета станут выше на 217 млрд руб. — с 16,5 трлн руб. до 16,8 трлн руб.



В Резервный фонд правительства планируется направить 6,6 млрд руб., в резервный фонд президента — 5 млрд руб. Кроме того, финансовую поддержку получат в бюджет регионы — 114, 573 млрд руб. Это поможет им компенсировать дополнительные расходы из-за решений власти другого уровня и достичь сбалансированности.

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