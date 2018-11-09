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Руководство ЕМУП «Спецавтобаза» прогнозирует мусорный коллапс в Екатеринбурге уже через месяц
9 ноябрь 2018 (11:58)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Руководство ЕМУП «Спецавтобаза» прогнозирует уже через месяц коллапс в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Екатеринбурга. Об этом руководитель предприятия Сергей Пономарев заявил в ходе встречи с депутатами Екатеринбургской гордумы.
По его словам, причиной коллапса может стать судебное решение о запрете ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями новые договоры на оказание услуг по обращению с отходами.
С. Пономарев отметил, что на сегодняшний день из 36 тыс. образователей мусора в уральской столице заключены договора только с 1,3 тыс. Тарифы на вывоз мусора также не утверждены. Если ситуация не изменится, с 1 января 2019 года компаниям придется осуществлять вывоз мусора за свой счет.
«Надо до 1 января развязать этот клубок. Если не успеть, то с этой даты транспортники будут возить мусор за свой счет. Ресурсов хватит примерно на месяц», — пояснил С. Пономарев.
По его словам, причиной коллапса может стать судебное решение о запрете ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями новые договоры на оказание услуг по обращению с отходами.
С. Пономарев отметил, что на сегодняшний день из 36 тыс. образователей мусора в уральской столице заключены договора только с 1,3 тыс. Тарифы на вывоз мусора также не утверждены. Если ситуация не изменится, с 1 января 2019 года компаниям придется осуществлять вывоз мусора за свой счет.
«Надо до 1 января развязать этот клубок. Если не успеть, то с этой даты транспортники будут возить мусор за свой счет. Ресурсов хватит примерно на месяц», — пояснил С. Пономарев.
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