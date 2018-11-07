Лимит на алкомаркеты

Экспертный совет при правительстве Российской Федерации предложил ограничить число магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить потребление указанной продукции и будет способствовать увеличению средней продолжительности жизни россиян до 80 лет. Между тем эксперты полагают, что такая мера станет губительной для малого бизнеса, однако своей главной цели не достигнет.Напомним, предложение сократить число торговых точек, реализующих алкогольную и табачную продукцию, содержится в отзыве экспертного совета при правительстве РФ на проект «Укрепление общественного здоровья». Документ является составной частью нацпроекта «Демография», который содержит обширный комплекс мер для увеличения средней продолжительности жизни россиян с 72,7 до 80 лет к 2030 году.В документе за подписью члена совета Дарьи Халтуриной подчеркивается, что чрезмерное курение и потребление алкоголя являются ключевыми источниками предотвратимой смертности, передает газета «Известия». В связи с этим количество точек с алкоголем в России должно быть сокращено в 2,5 раза, до 50 точек на 100 тыс. человек. В отношении магазинов с табачной продукцией сокращение должно быть аналогичным.Между тем генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин полагает, что подобные меры не достигнут своей цели. Спрос на алкоголь в России подогревается, в том числе, проблемами в экономике, и пока они не решены, любые ограничения в данной сфере окажутся неэффективными.«Разумеется, такие ограничительные меры не помогут. У нас уже был подобный опыт в 1985 году, когда народ штурмом брал магазины. Думаю, сокращение даже до одной торговой точки в городе не поможет снизить объем потребления, потому что если у человека есть потребность, он ее закроет. С помощью магазинов или самогонных аппаратов, которые у нас узаконены, — это уже второй вопрос. У людей падают доходы несколько лет подряд, и в будущем году этот процесс продолжится, но возрастут цены на бензин, налоги. А человек, который долго находится в угнетенном состоянии и не имеет других возможностей снять стресс, склонен употреблять спиртные напитки», — рассказал Виталий Калугин.Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз также уверен, что на объеме потребления алкоголя сокращение числа торговых точек не скажется. Соответственно, на продолжительность жизни эта мера никак не повлияет.«Производство алкоголя ни на один миллиграмм из-за этого не упадет. Производители ничего не потеряют, потому что потребление останется прежним. Количество магазинов никак не влияет на объем потребления, потому что его причины и поводы не меняются. Для потребителей будет больше неудобств, хотя тоже разницы никакой: было вокруг дома пять магазинов, стало два — все равно человек пойдет и купит то, что ему нужно», — пояснил Вадим Дробиз.В то же время эксперт отметил, что ограничение выдачи лицензий на реализацию алкогольной и табачной продукции нанесет серьезный удар по малому бизнесу. Также введение лимита может привести к укрупнению и монополизации на данном рынке.«Произойдет монополизация рынка. Оставшиеся магазины будут чувствовать себя великолепно: они заберут весь объем продаж, их выручка возрастет в 2,5 раза. Это будут крупные и средние федеральные и региональные сети. Но огромная армия малых компаний с рынка уйдет. И речь здесь идет не только о специализированных алкомаркетах. В обычных магазинах формата «у дома» до 40% выручки составляет алкоголь. Он позволяет держать доступные цены на социально значимые продукты, без него им не выжить. И таких точек у нас порядка 125-130 тыс. из 180 тыс., имеющих лицензию. В первую очередь закроются именно они», — считает директор исследовательского центра ЦИФФРА.Таким образом, по мнению экспертов, инициатива по установлению лимита на количество магазинов, торгующих алкоголем и табаком, своей цели не достигнет. Вместо сокращения объема потребления вредных для здоровья напитков и сигарет она приведет к серьезным негативным последствиям на соответствующих рынках. Между тем увеличение продолжительности жизни станет возможно только с повышением ее качества, в том числе с ростом доходов граждан и появлением возможностей здорового времяпрепровождения.