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ФСК ЕЭС вложит 472 млн рублей в модернизацию оборудования 37 подстанций Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. ФСК ЕЭС планирует модернизировать оборудование 37 подстанций Западной Сибири. Стоимость проекта составляет 472 млн руб. Об этом сообщает Группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



«Планируется замена высоковольтных вводов — ответственных узлов энергетического оборудования, являющихся связующим звеном между линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями. В результате будет повышена надежность электроснабжения потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в которых проживает более 3,6 млн человек и расположены крупные предприятия нефте- и газодобычи, — указано в сообщении.



В 2018 году завершен первый этап проекта. Выполнена замена 58 высоковольтных вводов на 10 ключевых питающих электросетевых объектах Западной Сибири, включая подстанцию 500 кВ «Тарко-Сале» — одну из крупнейших на Ямале. От ее работы зависит электроснабжение производств компаний «РН-Пурнефтегаз» и «Транснефть-Сибирь», а также городов Губкинский, Тарко-Сале и поселка Пурпе, в которых проживает около 75 тыс. человек.



В компании отмечают, что всего в рамках проекта планируется установка 432 высоковольтных вводов в срок до 2020 года. Взамен устаревших маслонаполненных вводов монтируются новые с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации и требуют меньших трудозатрат при проведении технического обслуживания. Срок работы таких вводов составляет 30 лет.

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