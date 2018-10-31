Последняя капля

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31 октябрь 2018 (16:53)
Ситуация на топливном рынке России близка к критической. Рост цен на бензин и дизельное топливо осенью 2018 года стал настолько заметным, что вызвал к жизни идею о заградительных пошлинах на нефть. Майский бензиновый кризис привел к тому, что крупнейшие нефтяные компании, по требованию президента РФ, заморозили цены. Но поскольку в результате августовской девальвации рубля продавать нефть за границу стало еще выгоднее, на внутреннем рынке начал ощущаться дефицит бензина и дизтоплива.
Крупные нефтяные компании держат на своих заправках «замороженные» цены, ниже, чем у независимых АЗС, а продают им нефтепродукты дороже, либо совсем не продают. В 40% регионов России наблюдается острый дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — сказал он.
Обычно цены в розницу выше оптовых, потому что включают расходы и маржу АЗС.
В ответ на это заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак призвал нефтяные компании «проявить альтруизм» и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям, для удержания розничных цен.
Ситуация настолько близка к критической, что по ней высказался председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он дал Минэнерго и курирующему ТЭК зампреду кабмина Дмитрию Козаку поручение провести консультации с нефтяными компаниями. Если 31 октября не удастся договориться с ними о стабилизации цен на бензин, то до конца недели будут введены заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.
«В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал премьер на совещании правительства, по информации ТАСС.
По мнению экспертов, «заморозка» цен — тупиковый путь. Необходимо просчитывать последствия каждого планируемого шага с учетом потребностей и возможностей всех видов бизнеса.
«Если будет какое-то государственное регулирование, то, по законам рынка, тот, кто имел до этого сверхприбыль — найдет способ её себе компенсировать. Это приведет к увеличению теневого сектора экономики», — отметил президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок.
В то же время для россиян стоимость топлива является определяющей в оценке растущих цен.
По мнению Банка России, цена на бензин является первым маркером, по которому респонденты оценивают будущую инфляцию. 43% опрошенных граждан уверены, что в случае роста цен на топливо ускорится и инфляция в целом (данные исследования Центробанка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» — прим. ред.).
«Доля респондентов, отметивших быстрый рост цен на бензин за прошедший месяц, снова снизилась (до 31% после 36% в сентябре). Однако несмотря на то, что цены на бензин в целом стабильны уже четыре месяца, бензин остается на втором месте в списке товаров, которые кажутся людям наиболее подорожавшими», — отмечают авторы исследования.
При этом аналитики отмечают, что снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым. Как видно по реакции на цены на бензин, ожидания населения остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям.
Учитывая некоторую инерционность данного исследования, очевидно, что следующий опрос покажет крайнюю обеспокоенность граждан растущими ценами на бензин.
Стоит отметить, что это болезненно ударит по любому виду бизнеса. Уже сейчас в связи с девальвацией рубля и грядущим повышением НДС цены на материалы и оборудование для любых видов производства пошли вверх. Но топливо участвует в ценообразовании абсолютно всех видов бизнеса.
«Даже цены в интернет-торговле сразу же подскочат, поскольку существует доставка заказов. В принципе, без транспортирования товаров, услуг, людей ни один бизнес не может работать. Это значит, что рост цен на 1-2% по цепочке умножится на каждом шаге, и до конечного потребителя стоимость продукта изменится, например, на 40%», — считает Владимир Лобок.
По мнению аналитиков, причина роста цен — неправильный целевой ориентир власти, которая в первую очередь следит за дополнительными доходами в бюджет от продажи нефти за рубеж.
«Мы знаем, что наполняемость государственного бюджета очень сильно связана со стоимостью нефтепродуктов. Но это получается иллюзия наполнения, поскольку будут потери от того, что какой-то бизнес просто прекратит свое существование или еще дальше, еще глубже уйдет в тень. Произойдет ухудшение доходной части в местных бюджетах, поскольку они более завязаны на малый и средний бизнес. Произойдёт сокращение рабочих мест. В целом ситуация в полном объеме не просчитана, и последствия буду печальными», — заметил Владимир Лобок.
Несмотря на то, что глава правительства РФ демонстрирует довольно жесткую позицию по отношению к росту цен на нефть, очевидно, что запретительными мерами разрешить ситуацию невозможно. Комплекс факторов, который привел к текущему росту цен, вызван действием рыночных механизмов, и только с их помощью его можно разрешить. Но самое опасное, что показывает данная ситуация, — это зависимость государства от монополий.
Крупные нефтяные компании держат на своих заправках «замороженные» цены, ниже, чем у независимых АЗС, а продают им нефтепродукты дороже, либо совсем не продают. В 40% регионов России наблюдается острый дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — сказал он.
Обычно цены в розницу выше оптовых, потому что включают расходы и маржу АЗС.
В ответ на это заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак призвал нефтяные компании «проявить альтруизм» и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям, для удержания розничных цен.
Ситуация настолько близка к критической, что по ней высказался председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он дал Минэнерго и курирующему ТЭК зампреду кабмина Дмитрию Козаку поручение провести консультации с нефтяными компаниями. Если 31 октября не удастся договориться с ними о стабилизации цен на бензин, то до конца недели будут введены заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.
«В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал премьер на совещании правительства, по информации ТАСС.
По мнению экспертов, «заморозка» цен — тупиковый путь. Необходимо просчитывать последствия каждого планируемого шага с учетом потребностей и возможностей всех видов бизнеса.
«Если будет какое-то государственное регулирование, то, по законам рынка, тот, кто имел до этого сверхприбыль — найдет способ её себе компенсировать. Это приведет к увеличению теневого сектора экономики», — отметил президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок.
В то же время для россиян стоимость топлива является определяющей в оценке растущих цен.
По мнению Банка России, цена на бензин является первым маркером, по которому респонденты оценивают будущую инфляцию. 43% опрошенных граждан уверены, что в случае роста цен на топливо ускорится и инфляция в целом (данные исследования Центробанка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» — прим. ред.).
«Доля респондентов, отметивших быстрый рост цен на бензин за прошедший месяц, снова снизилась (до 31% после 36% в сентябре). Однако несмотря на то, что цены на бензин в целом стабильны уже четыре месяца, бензин остается на втором месте в списке товаров, которые кажутся людям наиболее подорожавшими», — отмечают авторы исследования.
При этом аналитики отмечают, что снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым. Как видно по реакции на цены на бензин, ожидания населения остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям.
Учитывая некоторую инерционность данного исследования, очевидно, что следующий опрос покажет крайнюю обеспокоенность граждан растущими ценами на бензин.
Стоит отметить, что это болезненно ударит по любому виду бизнеса. Уже сейчас в связи с девальвацией рубля и грядущим повышением НДС цены на материалы и оборудование для любых видов производства пошли вверх. Но топливо участвует в ценообразовании абсолютно всех видов бизнеса.
«Даже цены в интернет-торговле сразу же подскочат, поскольку существует доставка заказов. В принципе, без транспортирования товаров, услуг, людей ни один бизнес не может работать. Это значит, что рост цен на 1-2% по цепочке умножится на каждом шаге, и до конечного потребителя стоимость продукта изменится, например, на 40%», — считает Владимир Лобок.
По мнению аналитиков, причина роста цен — неправильный целевой ориентир власти, которая в первую очередь следит за дополнительными доходами в бюджет от продажи нефти за рубеж.
«Мы знаем, что наполняемость государственного бюджета очень сильно связана со стоимостью нефтепродуктов. Но это получается иллюзия наполнения, поскольку будут потери от того, что какой-то бизнес просто прекратит свое существование или еще дальше, еще глубже уйдет в тень. Произойдет ухудшение доходной части в местных бюджетах, поскольку они более завязаны на малый и средний бизнес. Произойдёт сокращение рабочих мест. В целом ситуация в полном объеме не просчитана, и последствия буду печальными», — заметил Владимир Лобок.
Несмотря на то, что глава правительства РФ демонстрирует довольно жесткую позицию по отношению к росту цен на нефть, очевидно, что запретительными мерами разрешить ситуацию невозможно. Комплекс факторов, который привел к текущему росту цен, вызван действием рыночных механизмов, и только с их помощью его можно разрешить. Но самое опасное, что показывает данная ситуация, — это зависимость государства от монополий.
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