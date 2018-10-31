Последняя капля

Ситуация на топливном рынке России близка к критической. Рост цен на бензин и дизельное топливо осенью 2018 года стал настолько заметным, что вызвал к жизни идею о заградительных пошлинах на нефть. Майский бензиновый кризис привел к тому, что крупнейшие нефтяные компании, по требованию президента РФ, заморозили цены. Но поскольку в результате августовской девальвации рубля продавать нефть за границу стало еще выгоднее, на внутреннем рынке начал ощущаться дефицит бензина и дизтоплива.Крупные нефтяные компании держат на своих заправках «замороженные» цены, ниже, чем у независимых АЗС, а продают им нефтепродукты дороже, либо совсем не продают. В 40% регионов России наблюдается острый дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — сказал он.Обычно цены в розницу выше оптовых, потому что включают расходы и маржу АЗС.В ответ на это заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак призвал нефтяные компании «проявить альтруизм» и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям, для удержания розничных цен.Ситуация настолько близка к критической, что по ней высказался председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он дал Минэнерго и курирующему ТЭК зампреду кабмина Дмитрию Козаку поручение провести консультации с нефтяными компаниями. Если 31 октября не удастся договориться с ними о стабилизации цен на бензин, то до конца недели будут введены заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.«В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал премьер на совещании правительства, по информации ТАСС.По мнению экспертов, «заморозка» цен — тупиковый путь. Необходимо просчитывать последствия каждого планируемого шага с учетом потребностей и возможностей всех видов бизнеса.«Если будет какое-то государственное регулирование, то, по законам рынка, тот, кто имел до этого сверхприбыль — найдет способ её себе компенсировать. Это приведет к увеличению теневого сектора экономики», — отметил президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок.В то же время для россиян стоимость топлива является определяющей в оценке растущих цен.По мнению Банка России, цена на бензин является первым маркером, по которому респонденты оценивают будущую инфляцию. 43% опрошенных граждан уверены, что в случае роста цен на топливо ускорится и инфляция в целом (данные исследования Центробанка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» — прим. ред.).«Доля респондентов, отметивших быстрый рост цен на бензин за прошедший месяц, снова снизилась (до 31% после 36% в сентябре). Однако несмотря на то, что цены на бензин в целом стабильны уже четыре месяца, бензин остается на втором месте в списке товаров, которые кажутся людям наиболее подорожавшими», — отмечают авторы исследования.При этом аналитики отмечают, что снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым. Как видно по реакции на цены на бензин, ожидания населения остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям.Учитывая некоторую инерционность данного исследования, очевидно, что следующий опрос покажет крайнюю обеспокоенность граждан растущими ценами на бензин.Стоит отметить, что это болезненно ударит по любому виду бизнеса. Уже сейчас в связи с девальвацией рубля и грядущим повышением НДС цены на материалы и оборудование для любых видов производства пошли вверх. Но топливо участвует в ценообразовании абсолютно всех видов бизнеса.«Даже цены в интернет-торговле сразу же подскочат, поскольку существует доставка заказов. В принципе, без транспортирования товаров, услуг, людей ни один бизнес не может работать. Это значит, что рост цен на 1-2% по цепочке умножится на каждом шаге, и до конечного потребителя стоимость продукта изменится, например, на 40%», — считает Владимир Лобок.По мнению аналитиков, причина роста цен — неправильный целевой ориентир власти, которая в первую очередь следит за дополнительными доходами в бюджет от продажи нефти за рубеж.«Мы знаем, что наполняемость государственного бюджета очень сильно связана со стоимостью нефтепродуктов. Но это получается иллюзия наполнения, поскольку будут потери от того, что какой-то бизнес просто прекратит свое существование или еще дальше, еще глубже уйдет в тень. Произойдет ухудшение доходной части в местных бюджетах, поскольку они более завязаны на малый и средний бизнес. Произойдёт сокращение рабочих мест. В целом ситуация в полном объеме не просчитана, и последствия буду печальными», — заметил Владимир Лобок.Несмотря на то, что глава правительства РФ демонстрирует довольно жесткую позицию по отношению к росту цен на нефть, очевидно, что запретительными мерами разрешить ситуацию невозможно. Комплекс факторов, который привел к текущему росту цен, вызван действием рыночных механизмов, и только с их помощью его можно разрешить. Но самое опасное, что показывает данная ситуация, — это зависимость государства от монополий.