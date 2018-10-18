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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о «заморозке» накопительной пенсии россиян до 2021 года

УрБК, Москва, 18.10.2018. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о «заморозке» накопительной пенсии россиян до 2021 года. Сейчас такая норма — когда 6% от зарплаты идут на выплату нынешним пенсионерам — действует до 2020 года, отмечает «Коммерсантъ».



Законопроект, который подготовило правительства РФ, коснется только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в Пенсионный фонд о формировании накопительной пенсии. Как ранее стало известно, продление «заморозки» накопительной части пенсии заложено в проект бюджета России на 2017-2019 годы.



Накопительную часть пенсий «заморозили» в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Мера позиционировалась как временная, но после «заморозку» продлевали несколько раз. За четыре года российский бюджет сэкономил 2 трлн руб. Сейчас Минфин готовит предложения об отмене обязательной накопительной части пенсии. Они будут представлены в течение нескольких месяцев.

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