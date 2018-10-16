Новости дня

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против приватизации МУПов

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на сегодняшнем заседании городской думы сообщил, что не поддерживает инициативу по приватизации муниципальных унитарных предприятий (МУП).



«Мы с вами будем рассматривать вопросы, связанные с нашими предприятиями. Моя позиция в том, что крупные МУПы должны оставаться муниципальными предприятиями», — сказал депутатам А. Высокинский.



Напомним, в сентябре правительство РФ внесло в Госдуму разработанный ФАС России законопроект об изменениях в порядке создания и реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий.



Авторы документа предлагают установить запрет на создание унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности. Исключения будут сделаны для организаций, создание которых предусмотрено федеральным законом, актами президента или правительства РФ; в случаях, когда учредителями являются федеральные органы, действующие в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, а также для сферы естественных монополий.



К настоящему времени в Екатеринбурге насчитывается около 40 МУПов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: