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Миграционная убыль населения в Свердловской области выросла на 14,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Миграционная убыль населения в Свердловской области с января по август 2018 года выросла на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



За 8 месяцев 2017 года миграционная убыль в регионе составила 1 тыс. 185 человек, за аналогичный период 2018 года — 1 тыс. 358 человек (прибывших — 77 тыс. 134 человека, выбывших — 78 тыс. 492 человека).



Также в регионе зафиксировано увеличение убыли населения в 1,7 раза. С января по август 2018 года в Свердловской области число родившихся составило 34 тыс. 166 человек, умерших — 39 тыс. 806 человек.

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