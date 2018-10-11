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Миграционная убыль населения в Свердловской области выросла на 14,6%
11 октябрь 2018 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Миграционная убыль населения в Свердловской области с января по август 2018 года выросла на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
За 8 месяцев 2017 года миграционная убыль в регионе составила 1 тыс. 185 человек, за аналогичный период 2018 года — 1 тыс. 358 человек (прибывших — 77 тыс. 134 человека, выбывших — 78 тыс. 492 человека).
Также в регионе зафиксировано увеличение убыли населения в 1,7 раза. С января по август 2018 года в Свердловской области число родившихся составило 34 тыс. 166 человек, умерших — 39 тыс. 806 человек.
За 8 месяцев 2017 года миграционная убыль в регионе составила 1 тыс. 185 человек, за аналогичный период 2018 года — 1 тыс. 358 человек (прибывших — 77 тыс. 134 человека, выбывших — 78 тыс. 492 человека).
Также в регионе зафиксировано увеличение убыли населения в 1,7 раза. С января по август 2018 года в Свердловской области число родившихся составило 34 тыс. 166 человек, умерших — 39 тыс. 806 человек.
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