Кризис

МВД выявило махинацию российского форекс-дилера на сумму более 1 млрд рублей

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило махинацию в работе представителей российского форекс-дилера.



«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Для создания видимости проведения торговых операций подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета «обнулялись».



По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 млрд руб., количество пострадавших — свыше тысячи человек.



Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.



«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила И. Волк.



В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.



По данным СРО «Ассоциация форекс-дилеров», из 400 тыс. клиентов форекс-компаний в России только 7 тыс. (1,75%) работают с легальными, зарегистрированными в ЦБ РФ форекс-дилерами.

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