Недогретый Екатеринбург

В Екатеринбурге к 10 октября 2018 года должен завершиться запуск отопительного сезона в городе. Однако выяснилось, что теплоснабжающие компании не успели провести полноценную работу по подготовке к подаче тепла. В некоторых районах отопительный сезон по факту сорван, в других — тепло в батареи подается с перерывами в сутки.Запуск отопления в Екатеринбурге в 2018 году начался с 17 сентября 2018 года. Как и в прежние годы, весь процесс был разделен на четыре этапа. Новый глава города Александр Высокинский (назначен 25 сентября 2018 года) заявил, что несмотря на административные изменения, на территории муниципалитета будет проходить бесперебойное подключение объектов к сетям теплоснабжения.«Осенью у нас запуск тепла, обеспечение устойчивого функционирования всех инженерных систем. Мы будем это делать около недели. Возможно, дней десять. Понятно, что огромную систему Екатеринбурга за один день не запустить и за один день не остановить», — сказал Александр Высокинский 25 сентября 2018 года.По планам администрации Екатеринбурга, все социально значимые объекты планировалось обеспечить теплом к 1 октября 2018 года, жилфонд — к 10 октября 2018 года. К 8 октября 2018 года областное министерство энергетики и ЖКХ со ссылкой на горадминистрацию сообщило, что теплом обеспечено 99,9% домов в Екатеринбурге.Вместе с тем жители нескольких сотен домов в различных районах города на протяжении недели жалуются на отсутствие отопления. Так, из-за ремонта наружных сетей в Железнодорожном районе по улице Гражданской без отопления и горячей воды на протяжении 13 дней остаются несколько десятков домов, а также школа № 208. Теплоснабжающая компания ПАО «Т Плюс» объявила, что ремонт на данном участке будет завершен не ранее 12 октября 2018 года.С 5 октября 2018 года проблемы с теплоснабжением испытывают жители 130 домов в микрорайоне Эльмаш. Отопление, по словам собственников, то появляется, то исчезает. Причина — крупная авария на сетях. Часть домов в микрорайоне Уктус в Чкаловском районе также остается без тепла на неопределенный срок.Однако в ПАО «Т Плюс» с претензиями жителей Екатеринбурга о срыве отопительного сезона не согласились. На пресс-конференции 8 октября 2018 года главный инженер по тепловым сетям филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Андрей Шмельков заявил, что по запуску тепла на центральных сетях все идет по графику.«В общем и целом график, который мы озвучивали в четыре этапа, был соблюден. По отдельным участкам повреждений тепловых сетей — мы их оперативно устраняли и старались максимально включать в графики. Более того, по некоторым районам мы идем с опережением графика», — пояснил А. Шмельков.Вместе с тем он добавил, что повреждения на сетях во время запуска отопления — процесс неизбежный. В областном минЖКХ, в свою очередь, отметили, что ресурсоснабжающие компании на целый месяц были ограничены в действиях по подготовке теплосетей. На весь период проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году (с 14 июня по 15 июля) в центре Екатеринбурга были запрещены раскопки и дорожные работы.«Погодные условия были не из лучших, в частности, ураганные ветра. Приходилось проводить корректировку», — сказал замглавы регионального минЖКХ Игорь Чикризов.Со стороны горадминистрации комментариев в связи с перебоями в теплоснабжении домов не поступало.В сложившейся ситуации возникает вопрос, в каких условиях пройдет отопительный сезон 2018-2019 в Екатеринбурге, и не вернется ли к муниципалитету статус «город гейзеров».