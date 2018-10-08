Предприятия ЕВРАЗа отметили 55-летие

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

В первую неделю октября ряд структур холдинга ЕВРАЗ отметил свое 55-летие. Каждое предприятие приурочило к знаменательной дате памятные события. Так, конвертерный цех Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) посвятил празднику юбилейную плавку. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК) установили скульптуру коксохимика, а на Качканарском горно-обогатительный комбинате (КГОК) открыли музейную площадку.В юбилейной плавке, которая состоялась на ЕВРАЗ НТМК, приняли участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, специалисты крупных металлургических компаний и научно-исследовательских институтов России, лучшие работники цеха, собранные в символическую трудовую бригаду.«Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК — одно из самых эффективных сталеплавильных подразделений в России. Мы продолжаем модернизацию сталеплавильного передела. Сейчас здесь идет техническое перевооружение аспирационных систем в миксерном отделении, что снизит нагрузку на окружающую среду. Мы планируем развивать отделение непрерывной разливки стали и начали проект строительства МНЛЗ № 5. Мы ведем постоянную работу по повышению эффективности в рамках бизнес-системы ЕВРАЗа», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Как пояснили в коксохимическом цехе, за 55 лет работы здесь было выплавлено 140 млн тонн стали, изготовлено 70 млн тонн стальной заготовки.Также на прошлой неделе 55-летний юбилей отметило коксохимическое производство ЕВРАЗ ЗСМК, ведущее свою историю с 1 октября 1963 года. Именно здесь была получена первая в истории предприятия товарная продукция — кокс.Сегодня в состав коксохимического производства ЕВРАЗ ЗСМК входят углеподготовительный, углеобогатительный и коксовый цеха, цех химического улавливания и производства коксохимической продукции, отдел испытаний, анализа и технического контроля продукции, специализированные участки по ремонту механического и энергетического оборудования. За 55 лет работы коксохимики ЕВРАЗа выдали почти 200 млн тонн кокса и более 260 млн тонн угольного концентрата.«Ежегодно коксохимпроизводство ЕВРАЗ ЗСМК производит более 3,5 млн тонн кокса, обеспечивая металлургическим сырьем доменное производство комбината. Также выпускает востребованную рынком химическую продукцию, получаемую в процессе коксования угольной шихты и очистки коксового газа, — каменноугольную смолу, каменноугольный пек, бензол, сульфат аммония, толуол, нафталин», — рассказали в пресс-службе предприятия.В честь юбилея на комбинате установили скульптуру коксохимика. Статую отлили в литейном цехе комбината, вес ее — порядка 10 тонн, высота вместе с барельефом — 6 метров.Еще одним предприятием ЕВРАЗа, отпраздновавшим свое 55-летие, стал Качканарский горно-обогатительный комбинат. К юбилею здесь также прошла череда торжественных мероприятий.Так, на борту Главного карьера открылась музейная площадка. В экспозиции представлено горное оборудование и образцы минералов из карьеров Гусевогорского месторождения. Среди экспонатов — колесо БелАЗа, железнодорожная колесная пара, ковш экскаватора ЭКГ10 И. Музей расположился на том месте, где были первая горная диспетчерская и первая смотровая площадка комбината.Отметим, ежегодно в четырех карьерах ЕВРАЗ КГОКа добывают более 59 млн т железной руды. Комбинат производит более 6 млн т окатышей и более 3,5 млн т агломерата в год. Это высококачественное доменное сырье с содержанием железа свыше 60%. За 55 лет на комбинате изготовлено 405 млн т концентрата, 152 млн т агломерата и 207 млн т окатышей.В ходе праздников на всех производствах ЕВРАЗА, отмечающих свой 55-летний юбилей, прошли награждения ветеранов и лучших работников. Они получили почетные грамоты, благодарственные письма регионального и местного значения, а также памятные знаки предприятий.