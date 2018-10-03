Новости дня

Доля расходов домохозяйств в ВВП во 2-м квартале снизилась до 49,4%

УрБК, Москва, 03.10.2018. По итогам 2-го квартала 2018 года доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП РФ составила 68% (16,753 трлн руб.) против 71,2% во 2-м квартале 2017 года, сообщается на сайте Росстата.



В том числе доля расходов домохозяйств снизилась на 2,7 процентного пункта (п.п.) — до 49,4% ВВП с 52,1% ВВП, а расходов госуправления — сократилась до 18,3% с 18,7%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, снизилась на 0,1 п.п. и составила 0,3%.



В денежном выражении расходы домохозяйств составили во 2-м квартале текущего года 12,144 трлн руб. против 11,549 трлн руб. год назад, госуправления — 4,514 трлн руб. против 4,138 трлн руб.



Доля в ВВП валового накопления сократилась на 1,8 п.п. — до 22,5% (5,550 трлн руб.) с 24,3% (5,401 трлн руб.), в том числе доля валового накопления основного капитала уменьшилась до 18,8% с 19,4%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств сократилась на 1,2 п.п. — до 3,7%.



Одновременно доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) резко выросла до 9,5% в апреле-июне 2018 года с 4,5% во 2-м квартале 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: