«Уральский Рабочий»: Рубль дает десять: в Свердловской области оценили действие налоговых льгот

Участники заседания комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков при правительстве области, пришли к выводу, что один рубль налоговой льготы приносит в бюджет региона 10,5 рублей. То есть практически все налоговые льготы, установленные региональным законодательством, подтвердили свою эффективность.Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение системно анализировать востребованность и эффективность региональных налоговых льгот.«Регулярное проведение оценки эффективности действия льгот, позволяет определить перспективы и последствия от реализации той или иной нормы, и является необходимым элементом для принятия решения о продлении или их отмене», — отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.Напомним, что на данный момент в регионе предоставляются 54 льготы для налогоплательщиков. Их оценивают с позиции бюджетной, социальной и экономической эффективности.«Совокупная бюджетная эффективность по итогам 2017 года составила 10,5 рублей налоговых поступлений в бюджет на один рубль льготы», — отметили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.Основную долю составили стимулирующие налоговые льготы, которые направлены на привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала. В том числе в отношении участников приоритетных инвестиционных проектов, специальных инвестиционных контрактов.