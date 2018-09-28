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«Уральский Рабочий»: Рубль дает десять: в Свердловской области оценили действие налоговых льгот
28 сентябрь 2018 (10:47)
Участники заседания комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков при правительстве области, пришли к выводу, что один рубль налоговой льготы приносит в бюджет региона 10,5 рублей. То есть практически все налоговые льготы, установленные региональным законодательством, подтвердили свою эффективность.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение системно анализировать востребованность и эффективность региональных налоговых льгот.
«Регулярное проведение оценки эффективности действия льгот, позволяет определить перспективы и последствия от реализации той или иной нормы, и является необходимым элементом для принятия решения о продлении или их отмене», — отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.
Напомним, что на данный момент в регионе предоставляются 54 льготы для налогоплательщиков. Их оценивают с позиции бюджетной, социальной и экономической эффективности.
«Совокупная бюджетная эффективность по итогам 2017 года составила 10,5 рублей налоговых поступлений в бюджет на один рубль льготы», — отметили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.
Основную долю составили стимулирующие налоговые льготы, которые направлены на привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала. В том числе в отношении участников приоритетных инвестиционных проектов, специальных инвестиционных контрактов.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение системно анализировать востребованность и эффективность региональных налоговых льгот.
«Регулярное проведение оценки эффективности действия льгот, позволяет определить перспективы и последствия от реализации той или иной нормы, и является необходимым элементом для принятия решения о продлении или их отмене», — отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.
Напомним, что на данный момент в регионе предоставляются 54 льготы для налогоплательщиков. Их оценивают с позиции бюджетной, социальной и экономической эффективности.
«Совокупная бюджетная эффективность по итогам 2017 года составила 10,5 рублей налоговых поступлений в бюджет на один рубль льготы», — отметили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.
Основную долю составили стимулирующие налоговые льготы, которые направлены на привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала. В том числе в отношении участников приоритетных инвестиционных проектов, специальных инвестиционных контрактов.
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