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В Екатеринбурге продлены сроки перекрытий на улице Военной

17 сентябрь 2018 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В Екатеринбурге до 30 октября 2018 года продлены сроки перекрытия улицы Военной от ее пересечения с Дорожной до Патриса Лумумбы, сообщает официальный портал города.

Движение на данном участке ограничено в связи с ремонтными работами. Причина переноса сроков не уточняется.

Объезд закрытого участка организован по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной.

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