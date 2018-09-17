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В Екатеринбурге продлены сроки перекрытий на улице Военной

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В Екатеринбурге до 30 октября 2018 года продлены сроки перекрытия улицы Военной от ее пересечения с Дорожной до Патриса Лумумбы, сообщает официальный портал города.



Движение на данном участке ограничено в связи с ремонтными работами. Причина переноса сроков не уточняется.



Объезд закрытого участка организован по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной.

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