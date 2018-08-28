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В Свердловской области начали формировать бюджет на 2019 год
28 август 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Свердловской области начали готовить проект бюджета региона на 2019 год и плановые 2020-2021 годы, сообщает департамент информационной политики области.
До 5 сентября муниципалитетам нужно согласовать с региональным минфином исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов. До 25 сентября министерство будет их согласовывать с представителями местной, региональной власти и депутатского корпуса.
«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть запросы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более девяти миллиардов рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета были рассчитаны с ростом к 2017 году в 1,4 раза», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
До 5 сентября муниципалитетам нужно согласовать с региональным минфином исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов. До 25 сентября министерство будет их согласовывать с представителями местной, региональной власти и депутатского корпуса.
«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть запросы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более девяти миллиардов рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета были рассчитаны с ростом к 2017 году в 1,4 раза», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
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