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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Сортсталь» в Серове

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление ООО «Сортсталь» (г. Серов) о признании его несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 24 августа 2018 года. Как указано в заявлении, сумма исковых требований компании составляет 49 млн 877 тыс. руб.



Согласно открытым данным, ООО «Сортсталь» зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами. Учредителем компании является ПАО «Надеждинский металлургический завод». В свою очередь, Надеждинский металлургический завод входит в группу «УГМК-Сталь», которая объединяет предприятия черной металлургии, принадлежащие холдингу УГМК.

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