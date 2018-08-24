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ФК «Открытие» подал иски к бывшим топ-менеджерам
24 август 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 24.08.2018. Банк ФК «Открытие» подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам. Исковые заявления были поданы 23 августа и пока не приняты к производству. Суть претензий к менеджерам пока неизвестна: в материалах суда пока не указано, какие требования заявляет банк, сообщают «Ведомости».
Иски были поданы к бывшему старшему вице-президенту «ФК Открытие» Николаю Яровому, бывшим вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, к Елене Будник, входившей в правление банка, а также топ-менеджерам банка Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву, Сергею Бабкину и Антону Сбытову.
ФК «Открытие» с конца августа прошлого года находится на санации — его новым собственником стал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ. Сейчас банком управляет команда выходцев из «ВТБ 24», возглавил ФК «Открытие» экс-президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов.
Иски были поданы к бывшему старшему вице-президенту «ФК Открытие» Николаю Яровому, бывшим вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, к Елене Будник, входившей в правление банка, а также топ-менеджерам банка Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву, Сергею Бабкину и Антону Сбытову.
ФК «Открытие» с конца августа прошлого года находится на санации — его новым собственником стал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ. Сейчас банком управляет команда выходцев из «ВТБ 24», возглавил ФК «Открытие» экс-президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов.
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