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В Екатеринбурге перекроют движение транспорта через перекресток Радищева — Гурзуфская
22 август 2018 (13:38)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. В Екатеринбурге с 24 по 27 августа будет перекрыто движение транспорта через перекресток улиц Радищева — Гурзуфская, сообщает официальный портал города.
В течение трех дней на данном участке будет проводиться ремонт трамвайных путей.
Автомобили и автобусы на время проведения работ будут пущены в объезд по улицам Пальмиро Тольятти, Московской, Посадской и Белореченской. Трамвайный маршрут № 26 в связи с перекрытием будет отменен, маршруты № 1, 3 и 21 изменят направление движения.
В течение трех дней на данном участке будет проводиться ремонт трамвайных путей.
Автомобили и автобусы на время проведения работ будут пущены в объезд по улицам Пальмиро Тольятти, Московской, Посадской и Белореченской. Трамвайный маршрут № 26 в связи с перекрытием будет отменен, маршруты № 1, 3 и 21 изменят направление движения.
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