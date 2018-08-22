Кризис
Более половины россиян не получают оплату за сверхурочную работу
22 август 2018 (12:06)
Более 50% россиян из числа трудоспособного населения работают сверхурочно, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные исследования, проведенного НИУ «Высшая школа экономики» и РАНХиГС.
По данным экспертов, в муниципалитетах с населением менее 100 тыс. человек более 40 часов в неделю работают 59% граждан, в городах с населением более 1 млн человек — 58%.
Из этого числа только треть сотрудников получает оплату за сверхурочные часы. В частности, доля работников торговли, получающих оплату за переработку, составляет 25%, служащие без высшего образования — 36%, специалисты с высшим образованием — 37%, рабочие разной квалификации — 38%, руководители — 52%.
В НИУ ВШЭ считают, что оплата за переработку зависит от наличия «серых» зарплат в предприятиях. Так, в коммерческих структурах 34% работников не трудоустроены официально. Больше половины сотрудников (52-55%) получают зарплаты в конвертах.
По данным экспертов, в муниципалитетах с населением менее 100 тыс. человек более 40 часов в неделю работают 59% граждан, в городах с населением более 1 млн человек — 58%.
Из этого числа только треть сотрудников получает оплату за сверхурочные часы. В частности, доля работников торговли, получающих оплату за переработку, составляет 25%, служащие без высшего образования — 36%, специалисты с высшим образованием — 37%, рабочие разной квалификации — 38%, руководители — 52%.
В НИУ ВШЭ считают, что оплата за переработку зависит от наличия «серых» зарплат в предприятиях. Так, в коммерческих структурах 34% работников не трудоустроены официально. Больше половины сотрудников (52-55%) получают зарплаты в конвертах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более половины россиян не получают оплату за сверхурочную работу
- Более 30% работников сферы услуг получают «серые» зарплаты
- Более 30% работников сферы услуг получают «серые» зарплаты
- 70% россиян получают зарплату по результатам труда
- ВЦИОМ: 81% участников опроса полагает, что трудовые права россиян защищены недостаточно