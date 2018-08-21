Кризис
Глава ЦБ считает маловероятным рост российской экономики выше 2% в год
21 август 2018 (12:08)
В ближайшем будущем рост российской экономики выше 1,5-2% в год остается маловероятным даже при стоимости нефти 100 долл. США за баррель. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете The Wall Street Journal.
По ее словам, предыдущая модель экономического роста, основанного на потребительском спросе, исчерпала себя.
Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что в первую очередь усилия направлены на улучшение состояния российского банковского сектора в связи с внешними вызовами и геополитическими рисками.
По ее словам, предыдущая модель экономического роста, основанного на потребительском спросе, исчерпала себя.
Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что в первую очередь усилия направлены на улучшение состояния российского банковского сектора в связи с внешними вызовами и геополитическими рисками.
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