Кризис

Глава ЦБ считает маловероятным рост российской экономики выше 2% в год

В ближайшем будущем рост российской экономики выше 1,5-2% в год остается маловероятным даже при стоимости нефти 100 долл. США за баррель. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете The Wall Street Journal.



По ее словам, предыдущая модель экономического роста, основанного на потребительском спросе, исчерпала себя.



Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что в первую очередь усилия направлены на улучшение состояния российского банковского сектора в связи с внешними вызовами и геополитическими рисками.

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