Павел Ваняшин: Оплаченные земельный налог и налог на имущество физлиц не будут пересчитывать в большую сторону

Фотография предоставлена пресс-службой Управления ФНС по Свердловской области

― Расчеты имущественных налогов физлиц — транспортного, земельного, на имущество — мы завершили, сформировали уведомления и в начале июля направили их гражданам. Два основных направления: через почту заказными письмами и через личный кабинет налогоплательщика. В личные кабинеты уже полностью выгружена информация, пользователи ее видят, по почте кто-то получил, кто-то еще нет.Основной центр рассылки в этом году — ФКУ «Налог-Сервис» в республике Башкортостан, поэтому на большинстве уведомлений, которые приходят свердловчанам, стоит штемпель Уфы. Но один центр не справился, поэтому часть уведомлений допечатало ФКУ в Красноярском крае. Принципиального значения, кто рассылал, не имеет, сами уведомления сформированы нашими инспекциями ФНС по Свердловской области.― Примерно 75% на 25%, где-то 1,2 млн мы отправляем по почте, 400 тыс. — через личные кабинеты. То есть примерно 1,6 млн налогоплательщиков в регионе.Срок оплаты в этом году переносится на 3 декабря, потому что 1 декабря выпадает на выходной. Мы бы хотели попросить налогоплательщиков по возможности не затягивать с оплатой налогов. Ежегодно мы получаем большой объем обращений с проблемами или вопросами буквально за две недели до наступления срока оплаты. В результате у нас начинают образовываться очереди. После 1 декабря оказывается, что многие люди, получив летом уведомление, забыли про него, в итоге нам приходится им требования направлять. Это ни нам, ни им не нужно. Поэтому лучше, получив уведомление, не откладывать его в долгий ящик, а заплатить пораньше.― Коэффициент-дефлятор касается налога на имущество физических лиц, он применяется при расчете налоговой базы по инвентаризационной стоимости ежегодно с 2015 года. В этом году он составляет 1,425, в прошлом был 1,329. Соответственно, налоговая база в этом году вырастет примерно на 7% относительно прошлого года, и в этом объеме или чуть больше из-за прогрессивной шкалы налогообложения во многих муниципалитетах увеличится сумма начислений. Всего в прошлом году было начислено по налогу на имущество физических лиц около 2 млрд руб.Сумма начисленных всех имущественных налогов физлиц в Свердловской области в прошлом году составила 5,4 млрд руб., на конец года поступило около 5 млрд руб. В течение 2018 года проходила работа по взысканию задолженности, и сами граждане оплачивают или добиваются перерасчета, так что сейчас сумма задолженности значительно меньше.― Здесь все достаточно просто. Представим, что у нас 5,4 млрд руб. налогов есть, из них примерно 2,1 млрд руб. — транспортный налог, он полностью поступает в областной бюджет. Остальные налоги — земельный и налог на имущество — поступают в местные бюджеты. То есть это «свои, родные» налоги, в федеральный бюджет они не уходят. Все остается здесь, в области, в городах.― Основное изменение, на котором мы бы хотели акцентировать внимание налогоплательщиков — введение запрета на перерасчет земельного налога и налога на имущество физических лиц за прошлые периоды в случае, если начисленная сумма уже была оплачена. Довольно часто бывает, что нам приходит информация из Росреестра о том, что что-то изменилось по прошлым периодам, и мы пересчитываем сумму налогов, в том числе в большую сторону. Налоговый кодекс в текущей редакции дает нам на это право.Но с 1 января 2019 году вступают в силу поправки, после этого мы не сможем больше делать перерасчет в большую сторону «задним числом», если налог оплачен. Соответственно, если плательщик сейчас налог оплачивает — на землю, недвижимость — мы ему пересчитать в большую сторону его уже не сможем. А если не заплатить сразу, то есть вероятность, что пересчитаем.― Земельные участки под многоквартирными домами налогом не облагаются. От земельного налога они освобождены. Насколько я знаю, предполагается, что стоимость земельного участка или доли учитывается при определении стоимости объекта недвижимости, который на нем расположен. Поэтому земля под многоквартирными домами напрямую налогом не облагается.― Кадастровая стоимость в принципе уже у всех объектов в Свердловской области есть, она просто не используется для налогообложения. Это общедоступная информация, каждый человек может узнать кадастровую стоимость любого здания, помещения, земельного участка на сайте Росреестра.― За квартиры у нас платит налог собственник, независимо от того, живет в ней кто-то или нет. Если право собственности за кем-то зарегистрировано, то платит тот, за кем оно зарегистрировано. Если это физлицо, то налог начисляется как физлицу, если юрлицу — застройщику, который еще никому квартиру не продал, то застройщик платит налог с кадастровой оценки.― У нас есть норма кодекса, которая предполагает, что крайний срок перехода исчисления налога по кадастровой оценке — 2020 год. То есть не позднее этого года переход должен состояться, у нас остались два варианта: либо с 2019, либо с 2020 года. Значит, либо в этом году областные власти примут решение о переходе, либо в следующем. В этом вопросе не мы принимаем решение.― Насколько я помню, сейчас этот переходный период сократили до трех лет в этом же пакете поправок, который недавно приняли. Мы их не доводим до населения, потому что пока для нашего региона они неактуальны. Сам переходный период, безусловно, сохранится для Свердловской области, как и у всех регионов он был — с первого года перехода на кадастровую оценку. Все нормы останутся такими же, просто мы эти этапы будем проходить позже.Кстати, есть еще одно существенное изменение по поводу кадастровой оценки в этом блоке поправок. Текущая редакция Налогового кодекса говорит, если кадастровая стоимость приравнена к рыночной на основании решения комиссии при Росреестре или суда, то новая оценка применяется при налогообложении с начала того года, в котором было подано заявление об оспаривании. Неважно, когда принято решение. То есть мы подаем заявление в 2017 году, с этого года налоговая база исчисляется по новой оценке.С 2019 года вступают в силу поправки, согласно которым кадастровая стоимость, приравненная к рыночной, применяется за весь период применения оспоренной стоимости. То есть, если налоги исчисляются по кадастровой оценке, например, с 2016 года, а в 2019 плательщик оспорил ее, то ему пересчитают налоги за все периоды с 2016 года.― Не совсем к нам вопрос, но, насколько я знаю, текущая кадастровая оценка, которая сейчас находится в базе Росреестра, была проведена в конце 2012 года. Соответственно, сейчас ее пытаются актуализировать. Поэтому если граждане сейчас что-то оспорят, нет гарантии, что через год уже не будет принята новая оценка. Тогда ее придется оспаривать заново, если опять что-то не устроит.