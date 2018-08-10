Кризис

Челябинское УФАС России оштрафовало МФК «Быстроденьги» за спам на 100 тыс. рублей

Управление ФАС по Челябинской области вынесло постановление о наложении штрафа в 100 тыс. руб. на микрофинансовую организацию «Быстроденьги» за нарушение закона о распространении рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.



Решение о штрафе было вынесено по итогам проверки, которую региональное УФАС провело по заявлению гражданина. По его словам, в ноябре 2017 года на его мобильный телефон поступило sms-сообщение рекламного характера.



Реклама поступила от отправителя под буквенным обозначением «Bistrodengi». В материалы дела представлен скриншот заявки на получение займа на сайте, из которого следует, что согласие абонента на получение sms-сообщений с рекламой выразил гражданин, не являющийся владельцем номера. Владельцем телефонного номера, на который поступила реклама, является иной гражданин, который не давал согласия на рассылку sms-сообщений с рекламой», — говорится в сообщении.



Также областное УФАС не нашло документы, подтверждающие проведение проверки номера абонента со стороны МФК «Быстроденьги». В частности, компания могла направить запрос абоненту с предложением рассылки. Этого не было сделано.

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