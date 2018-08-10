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Президент РФ поручил вывести «Екатеринбург Арену» на самоокупаемость
10 август 2018 (10:28)
УрБК, Москва, 10.08.2018. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания, посвященного итогам Чемпионата мира по футболу-2018. Документ опубликован на сайте Кремля.
Отдельный блок в поручениях посвящен спортивным объектам, которые были построены в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, правительству РФ поручено проработать механизмы передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов. При этом должен учитываться переход спортобъектов на самоокупаемость.
Также кабмин должен утвердить комплекс «мероприятий по развитию туризма в городах-организаторах».
Данные поручения должны быть завершены к 30 мая 2019 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель регионов, в которых прошли матчи ЧМ-2018.
Ранее правительство РФ утвердило концепцию о предоставлении из федерального бюджета около 500 млн руб. на адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика «Екатеринбург Арены».
Отдельный блок в поручениях посвящен спортивным объектам, которые были построены в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, правительству РФ поручено проработать механизмы передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов. При этом должен учитываться переход спортобъектов на самоокупаемость.
Также кабмин должен утвердить комплекс «мероприятий по развитию туризма в городах-организаторах».
Данные поручения должны быть завершены к 30 мая 2019 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель регионов, в которых прошли матчи ЧМ-2018.
Ранее правительство РФ утвердило концепцию о предоставлении из федерального бюджета около 500 млн руб. на адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика «Екатеринбург Арены».
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