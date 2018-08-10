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Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза
10 август 2018 (09:03)
УрБК, Москва, 10.08.2018. Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился до 21,5 млрд долл. США с 8,7 млрд долл. США в январе-июле 2017 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.
«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился до 21,5 млрд долл. США с 8,7 млрд долл. США в январе-июле 2017 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.
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