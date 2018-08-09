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Официальный курс доллара США вырос на 2,7 руб., евро — на 3 руб.
9 август 2018 (14:55)
УрБК, Москва, 09.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 2 руб. 69,06 коп., до 66,29 руб., курс евро — на 3 руб. 0,39 коп., до 76,83 руб.
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