Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 2,7 руб., евро — на 3 руб.

УрБК, Москва, 09.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 2 руб. 69,06 коп., до 66,29 руб., курс евро — на 3 руб. 0,39 коп., до 76,83 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: