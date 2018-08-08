Парковка по новым правилам

Министерство транспорта РФ выпустило несколько рекомендаций по организации платных парковочных пространств. В одном из документов прописываются новые региональные коэффициенты взимания платы. По этим нормативам стоимость стоянки в Екатеринбурге вырастет с 30 до 50 руб. в час. В другой рекомендации Минтранса РФ впервые собраны и унифицированы требования к организации единого парковочного пространства в муниципалитетах.Напомним, что в Екатеринбурге процесс внедрения единого парковочного пространства был запущен городскими властями в феврале 2014 года. По плану горадминистрации, за счет автомобилистов ежемесячно планировалось пополнять казну на 16 млн руб. (при тарифе — 30 руб./час). Однако к концу 2017 года этот проект только генерировал убытки. Собираемость платежей на тот момент составляла 30%. В бюджет ежемесячно поступало не более 8 млн руб.Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов объяснил низкий уровень собираемости тем, что городские власти не могли договориться с ГИБДД о передаче информации о нарушителях. Госавтоинспекция одобряла лишь одну из пяти заявок, которые направляла горадминистрация для оформления штрафов. В ведомстве ссылались на норму закона о защите персональных данных.Однако в ближайшее время, как ожидается, это противоречие должно исчезнуть — в конце июля 2018 года был принят законопроект, обязывающий ГИБДД передавать муниципалитету данные об автовладельцах.Кроме этого механизма городские власти получили право увеличить тарифы на платную парковку. Минтранс РФ выпустил новые требования для расчета стоимости использования единого парковочного пространства в регионах. Формулы содержатся в методических материалах ведомства.На территории Свердловской области министерство рекомендует установить минимальную цену в размере 50 руб./час. В соседних Челябинской и Курганской областях планка ниже — 36 руб. и 30 руб. соответственно.Вместе с тем тарифная сетка составлена с оговоркой: если парковочное пространство заполнено не полностью, то автомобилист имеет право на бесплатную стоянку. Загруженность парковок муниципалитетам рекомендовано мониторить как минимум два раза в сутки. Однако в данной части непонятно что делать, когда водитель поставил машину по факту на пустую парковку, а когда пришел ее забирать, она оказалась уже заполненной.Отметим также, что администрация Екатеринбурга намерена значительно расширить платное парковочное пространство — до 25 тыс. мест к 2031 году. По большей части новые зоны будут появляться на центральных улицах и прилегающих к ним территориях. Таким образом, автомобилистов одновременно будут «выдавливать» из центра города реальными штрафами и почти вдвое увеличенными тарифами.Вместе с предоставлением новых механизмов контроля за парковочным пространством возникли новые ограничения. Одновременно с методическими рекомендациями по тарифам Минтранс РФ выпустил еще один документ — унифицированные требования по организации стоянок в муниципалитетах.Во второй методичке досконально расписаны критерии, формулы и нормы по организации единой парковочной зоны. Например, размещение парковочных карманов вдоль проезжей части возможно на дорогах, где пропускная способность обеспечена на уровне 750-850 автомобилей в час на одну полосу при уровне загрузки не более 85%.Теперь ссылки на московский опыт, к чему прежде апеллировала администрация Екатеринбурга, запуская проект, недостаточно. Несмотря на рекомендательный характер, документ выпущен на федеральном уровне.Учреждениям, которые ответственны за платные парковки, еще предстоит ознакомиться с новыми правилами. По всей видимости, нормативами Минтранса РФ заинтересуются автомобилисты, а также общественники. В данном случае нельзя исключать, что методичка министерства станет новой точкой напряжения по вопросу парковочного пространства в Екатеринбурге.Администрацию Екатеринбурга ранее неоднократно уличали в нарушении нормативов при организации дорожного движения и обустройстве улично-дорожной сети. Достаточно вспомнить суды городских властей с ГИБДД по выделенным полосам для общественного транспорта, которые были организованы с нарушением норм. Также Госавтоинспекция отказалась признавать законность «косого» пешеходного перехода на проспекте Ленина.Другой вопрос, кто будет проверять соответствие платных парковочных карманов новым рекомендациям Минтранса РФ. В документе федерального ведомства этот момент не прописан. Не исключено, что ряд пробелов будут заполнены в случае возникновения конфликтных ситуаций между городскими властями и общественностью.