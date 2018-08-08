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В Екатеринбурге вынесен приговор членам ОПГ велосипедистов

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух братьев — Владислава и Станислава Полтарыбатько, 1992 годов рождения, а также их знакомого Артема Лебедева, 1989 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях мужчины обвиняются в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасный для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой».



Создав организованную устойчивую преступную группу, Владислав Полтарыбатько возглавил и единолично руководил ее деятельностью до его задержания сотрудниками полиции 16 июня 2017 года, когда деятельность организованной группы была пресечена.



За время преступной деятельности с 7 июля 2016 года по 16 июня 2017 года участниками организованной группы на территории города были спланированы и совершены 3 разбойных нападения на офисы банков.



Так, 1 сентября 2016 года соучастники, действуя в составе организованной группы, подготовили и совершили разбойное нападение на дополнительный офис банка в Чкаловском районе Екатеринбурга по ул. Белинского. Они, четко распределив между собой роли, в масках совершили нападение на сотрудников указанного офиса. Угрожая сотрудникам банка, незаконно проникли в хранилище, где похитили находящиеся в сейфе денежные средства: свыше 3,9 млн руб., около 34 тыс. долл. США, свыше 16,8 тыс. евро, а всего по курсу ЦБ РФ на общую сумму свыше 7,3 млн руб.



В одном из нападений участники организованной группы использовали в качестве средств передвижения к месту преступления велосипеды, которые обладают повышенной мобильностью и отсутствием идентификационных номеров.



Один из соучастников заключил досудебное соглашение, способствовал раскрытию преступлений, в силу чего в апреле 2018 года Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга, применив статью 64 УК РФ, назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Суд назначил Владиславу Полтарыбатько как организатору наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Артёму Лебедеву — наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Станиславу Полтарыбатько — наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Станислав Полтарыбатько взят под стражу в зале суда.

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