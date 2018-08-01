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Екатеринбург теряет связи с общественностью
1 август 2018 (13:47)
За последний год в Екатеринбурге резко увеличилось количество вакансий для специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR, следует из данных сразу четырех сервисов по подбору персонала. В условиях низкого потребительского спроса компании ведут активную борьбу за каждого клиента, поэтому и уделяют такое внимание позиционированию и продвижению. Однако рост числа соискателей в сфере отстает от предложения, а по данным некоторых сервисов — сокращается. Дефицит кадров может быть связан с нежеланием специалистов менять место работы, считают аналитики.
По данным сервиса «Avito Работа», за год количество вакансий для специалистов в области коммуникаций в Екатеринбурге выросло на 33%. Вместе с тем, число соискателей в сфере сократилось на 64%. По динамике количества откликов город занял 19-е место из 23 городов, которые попали в исследование портала к дню специалиста в сфере связей с общественностью.
Другие сервисы по подбору персонала отмечают еще более существенный рост предложений по работе для специалистов в сфере коммуникаций в Екатеринбурге: HeadHunter — на 35%, Superjob — на 53%, «Зарплата.ру» — в 2,9 раза (со 121 вакансии в июле 2017 года до 352 в июле 2018-го).
«Общая доля вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR составляет 3% от общего числа предложений как в Екатеринбурге, так и по всей России. Если говорить о специализациях, то наиболее востребованы в порядке убывания: специалисты в области маркетинговых исследований, специалисты маркетинговых коммуникаций и проведения промоакций, PR-специалисты, копирайтеры, организаторы мероприятий, бренд-менеджеры», ― прокомментировал руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций «Зарплата.ру» Иван Чирков.
Данные по соискателям у сервисов разошлись: Superjob отмечает снижение создания новых резюме на 34%, HeadHunter зафиксировал рост базы на 24%. Однако соотношение спроса и предложения в сфере коммуникаций в Екатеринбурге все равно остается ниже, чем в целом по всем отраслям. Так, по данным HeadHunter, на одну вакансию сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Екатеринбурге приходится 2,6 резюме, в то время как в среднем на рынке труда соотношение составляет 1 к 4,4.
«Спрос на PR-специалистов растет уже несколько лет: компании заинтересованы в том, чтобы максимально ярко выглядеть на рынке, заинтересованы в грамотном позиционировании своего бренда и повышении его известности. PR — это один из самых действенных способов борьбы за клиента в условиях жесткой конкуренции, поэтому бизнес готов тратить на это деньги, время и силы. В первую тройку отраслей, которые ищут маркетологов и пиарщиков в Екатеринбурге, входят компании розничной торговли, профильные организации (СМИ, рекламные и PR-агентства) и ИТ-бизнес — то есть те сферы, где конкуренция наиболее острая. Однако грамотных специалистов, которые полностью соответствуют запросам работодателей, на рынке не так много», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Аналитики «Avito Работа» отмечают, что из-за дефицита кадров работодатели пытались привлечь соискателей растущими зарплатами. Однако к лету средняя зарплата в отрасли в Екатеринбурге сократилась ниже уровня прошлого года. В результате уральская столица по данному показателю заняла 10 место из 23 наблюдаемых городов.
«Пик величины окладов в городе пришелся на март, когда пиарщик мог получить 34 тыс. 219 руб. В июне 2018 года средняя зарплата по соответствующим вакансиям составила 29 тыс. 109 руб. — это на 6% ниже аналогичного показателя год назад (31 тыс. 017 руб.) и на 7% ниже, чем в целом по стране сейчас», — говорится в исследовании сервиса.
В то же время, по данным «Зарплаты.ру», среднее предложение в отрасли сейчас в Екатеринбурге — 46 тыс. 643 руб., что выше предлагаемой зарплаты в целом по всем сферам в городе — 38 тыс. 129 руб.
Аналитики компании Superjob считают, что возможной причиной сложившегося дисбаланса в отрасли может быть высокий спрос на PR-специалистов у рискованных проектов и нежелание профессионалов менять работу.
«Долго сами думали, что происходит. Аналитики предлагают версию, что идет стабилизация отрасли. Количество вакансий растет, скорее всего, за счет достаточно рискованных проектов, например, связанных с криптовалютами. Такие предложения могут выглядеть нестабильными для PR-специалиста, и он остается на прежнем месте работы. Поэтому не то чтобы их количество уменьшилось, они скорее просто дольше остаются в одной компании, а количество проектов растет. Но это только возможное объяснение», ― рассказала руководитель отдела по работе со СМИ компании Superjob Юлия Шарапова.
В целом по России ситуация в отрасли схожая, однако разрыв между динамикой спроса и предложения не так драматичен. Так, HeadHunter фиксирует рост вакансий на 32% в годовом выражении, а резюме — на 16%, «Avito Работа» ― рост вакансий на 7% и сокращение спроса на 35%. Подобные корреляции свидетельствуют о том, что в целом по стране ситуация в регионах неоднозначная.
Валерия Кабанова
По данным сервиса «Avito Работа», за год количество вакансий для специалистов в области коммуникаций в Екатеринбурге выросло на 33%. Вместе с тем, число соискателей в сфере сократилось на 64%. По динамике количества откликов город занял 19-е место из 23 городов, которые попали в исследование портала к дню специалиста в сфере связей с общественностью.
Другие сервисы по подбору персонала отмечают еще более существенный рост предложений по работе для специалистов в сфере коммуникаций в Екатеринбурге: HeadHunter — на 35%, Superjob — на 53%, «Зарплата.ру» — в 2,9 раза (со 121 вакансии в июле 2017 года до 352 в июле 2018-го).
«Общая доля вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR составляет 3% от общего числа предложений как в Екатеринбурге, так и по всей России. Если говорить о специализациях, то наиболее востребованы в порядке убывания: специалисты в области маркетинговых исследований, специалисты маркетинговых коммуникаций и проведения промоакций, PR-специалисты, копирайтеры, организаторы мероприятий, бренд-менеджеры», ― прокомментировал руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций «Зарплата.ру» Иван Чирков.
Данные по соискателям у сервисов разошлись: Superjob отмечает снижение создания новых резюме на 34%, HeadHunter зафиксировал рост базы на 24%. Однако соотношение спроса и предложения в сфере коммуникаций в Екатеринбурге все равно остается ниже, чем в целом по всем отраслям. Так, по данным HeadHunter, на одну вакансию сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Екатеринбурге приходится 2,6 резюме, в то время как в среднем на рынке труда соотношение составляет 1 к 4,4.
«Спрос на PR-специалистов растет уже несколько лет: компании заинтересованы в том, чтобы максимально ярко выглядеть на рынке, заинтересованы в грамотном позиционировании своего бренда и повышении его известности. PR — это один из самых действенных способов борьбы за клиента в условиях жесткой конкуренции, поэтому бизнес готов тратить на это деньги, время и силы. В первую тройку отраслей, которые ищут маркетологов и пиарщиков в Екатеринбурге, входят компании розничной торговли, профильные организации (СМИ, рекламные и PR-агентства) и ИТ-бизнес — то есть те сферы, где конкуренция наиболее острая. Однако грамотных специалистов, которые полностью соответствуют запросам работодателей, на рынке не так много», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Аналитики «Avito Работа» отмечают, что из-за дефицита кадров работодатели пытались привлечь соискателей растущими зарплатами. Однако к лету средняя зарплата в отрасли в Екатеринбурге сократилась ниже уровня прошлого года. В результате уральская столица по данному показателю заняла 10 место из 23 наблюдаемых городов.
«Пик величины окладов в городе пришелся на март, когда пиарщик мог получить 34 тыс. 219 руб. В июне 2018 года средняя зарплата по соответствующим вакансиям составила 29 тыс. 109 руб. — это на 6% ниже аналогичного показателя год назад (31 тыс. 017 руб.) и на 7% ниже, чем в целом по стране сейчас», — говорится в исследовании сервиса.
В то же время, по данным «Зарплаты.ру», среднее предложение в отрасли сейчас в Екатеринбурге — 46 тыс. 643 руб., что выше предлагаемой зарплаты в целом по всем сферам в городе — 38 тыс. 129 руб.
Аналитики компании Superjob считают, что возможной причиной сложившегося дисбаланса в отрасли может быть высокий спрос на PR-специалистов у рискованных проектов и нежелание профессионалов менять работу.
«Долго сами думали, что происходит. Аналитики предлагают версию, что идет стабилизация отрасли. Количество вакансий растет, скорее всего, за счет достаточно рискованных проектов, например, связанных с криптовалютами. Такие предложения могут выглядеть нестабильными для PR-специалиста, и он остается на прежнем месте работы. Поэтому не то чтобы их количество уменьшилось, они скорее просто дольше остаются в одной компании, а количество проектов растет. Но это только возможное объяснение», ― рассказала руководитель отдела по работе со СМИ компании Superjob Юлия Шарапова.
В целом по России ситуация в отрасли схожая, однако разрыв между динамикой спроса и предложения не так драматичен. Так, HeadHunter фиксирует рост вакансий на 32% в годовом выражении, а резюме — на 16%, «Avito Работа» ― рост вакансий на 7% и сокращение спроса на 35%. Подобные корреляции свидетельствуют о том, что в целом по стране ситуация в регионах неоднозначная.
Валерия Кабанова
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