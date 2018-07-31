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Денежная масса РФ в национальном определении в июне выросла на 2%

УрБК, Москва, 31.07.2018. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне 2018 года вырос на 2%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.



Показатель на 1 июля составил 44,125 трлн руб. против 43,255 трлн руб. на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы вырос на 870,1 млрд руб.

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