21 ноября 202515:01
Денежная база России выросла на 89,8 млрд рублей
УрБК, Москва, 21.11.2025. Денежная база России в узком определении за неделю с 7 по 14 ноября выросла на 89,8 млрд руб. (0,47%) и достигла 19 трлн 132,9 млрд руб. Такие данные приводит ЦБ на официальном сайте.
Согласно информации регулятора, неделей ранее, 7 ноября, объем денежной базы составлял 19 043,1 млрд руб.
Уточним, денежная база в узком определении включает наличные деньги в обращении (за вычетом остатков в кассах банков) и остатки средств кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке России.