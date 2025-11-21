Денежная база России выросла на 89,8 млрд рублей

ЦБ с августа увеличит нормативы обязательных резервов для банков

УрБК, Москва, 25.07.2022. В связи с ростом структурного профицита ликвидности, постепенной нормализацией ситуации на финансовом рынке и сохранением тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций Банк России повысил нормативы обязательных резервов. Об этом сообщается на сайте регулятора. В том числе повышение до 3% произошло по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Еще на 1 п. п. увеличены нормативы для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией, а также на 3 п. п. — для