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В Свердловской области количество ипотечных договоров выросло на 22%
30 июль 2018 (18:00)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Количество ипотечных сделок с жильем в Свердловской области за I полугодие 2018 года выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. В Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 43 тыс. 683 записи об ипотеке жилья, сообщают в Управлении Росреестра по Свердловской области.
Наибольший рост, более чем в 3 раза, показала ипотека жилья в силу договора (когда заемщик берет целевой кредит на приобретение недвижимого имущества под залог уже имеющегося жилья).
Количество зарегистрированной ипотеки жилья в силу закона (под залог приобретаемой недвижимости) также выросло на 9%.
Существенный рост, на 60%, показало долевое строительство. С начала 2018 года зарегистрировано 8 тыс. 922 таких договора.
Наибольший рост, более чем в 3 раза, показала ипотека жилья в силу договора (когда заемщик берет целевой кредит на приобретение недвижимого имущества под залог уже имеющегося жилья).
Количество зарегистрированной ипотеки жилья в силу закона (под залог приобретаемой недвижимости) также выросло на 9%.
Существенный рост, на 60%, показало долевое строительство. С начала 2018 года зарегистрировано 8 тыс. 922 таких договора.
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