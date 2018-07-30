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В Свердловской области количество ипотечных договоров выросло на 22%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Количество ипотечных сделок с жильем в Свердловской области за I полугодие 2018 года выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. В Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 43 тыс. 683 записи об ипотеке жилья, сообщают в Управлении Росреестра по Свердловской области.



Наибольший рост, более чем в 3 раза, показала ипотека жилья в силу договора (когда заемщик берет целевой кредит на приобретение недвижимого имущества под залог уже имеющегося жилья).



Количество зарегистрированной ипотеки жилья в силу закона (под залог приобретаемой недвижимости) также выросло на 9%.



Существенный рост, на 60%, показало долевое строительство. С начала 2018 года зарегистрировано 8 тыс. 922 таких договора.

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