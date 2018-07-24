Белоярская АЭС показала свой прогресс

Повторную партнерскую проверку ВАО АЭС с 16 по 20 июля 2018 года провели на Белоярской атомной электростанции девять экспертов из Украины, России и Болгарии. Специалисты оценили прогресс предприятия по направлениям для улучшения, определенным в ходе предыдущей проверки в 2016 году. Участники мероприятия отметили высокий уровень культуры безопасности на АЭС и отсутствие упущений в работе.Отметим, что ВАО АЭС (англ. WANO) — Всемирная ассоциация операторов АЭС, то есть организаций, эксплуатирующих атомные энергоблоки. Партнерские проверки стали одной из основных программ ВАО АЭС, наряду с обменом информацией по опыту эксплуатации, профессиональному развитию и миссиями технической поддержки. Главное в деятельности организации — способствовать эффективному и открытому обмену информацией среди атомных предприятий.Повторная партнерская проверка проводилась по направлениям: работа персонала и человеческий фактор, совершенствование производственной деятельности, техническое обслуживание и ремонт, противопожарная защита, эффективность организации, подготовка персонала, надежность оборудования, управление проектным состоянием АЭС, ведение химического режима, ведение эксплуатации, противоаварийная готовность, радиационная защита и другие.Целью проверки была оценка прогресса, достигнутого на атомной электростанции в областях для улучшения, отмеченных в ходе аналогичного мероприятия в 2016 году.«Новый взгляд с другой точки зрения на производственные проблемы всегда полезен», — отметил руководитель команды экспертов Виктор Ливинский (Украина), 34 года проработавший на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.В ходе проверки эксперты наблюдали за выполнением работ, проводили интервью с руководителями и персоналом подразделений, анализировали документацию. Результатом стал отчет, который эксперты передали руководству станции.«Результаты партнерской проверки будут способствовать дальнейшему совершенствованию эксплуатационной деятельности Белоярской АЭС», — считает директор атомной станции Иван Сидоров.«Обратная связь, которую мы получали от работников Белоярской АЭС, свидетельствует о том, что главная задача и заинтересованность всего персонала, от руководства Белоярской АЭС до каждого сотрудника — это безопасность атомной станции. Самое главное, что культура безопасности здесь — это не формальный процесс, а является важнейшим элементом работы», — отметил по итогам проверки Виктор Ливинский.По его словам, открытость со стороны Белоярской АЭС позволила специалистам объективно посмотреть на мероприятия, которые были разработаны в областях для улучшений, и на весь процесс изменений за два года, прошедшие с предыдущей партнерской проверки. В. Ливинский подчеркнул, что имеется очень хороший прогресс, и даже в мелочах упущений не найдено.«Тот темп и настрой, с которым работает персонал Белоярской АЭС, должен сохраняться не только для проверок, а именно для самих себя», — считает эксперт.Напомним, Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.