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Только в 28 регионах России есть предприятия по переработке пластмассы

УрБК, Москва, 20.07.2018. В настоящее время в России функционирует 78 предприятий по переработке пластмассы (пластиковой тары, пакетов и прочего) в 28 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.



По предоставленной субъектами РФ информации, по количеству предприятий по переработке пластмассы лидируют Московская область (13), Свердловская область (9), Республика Татарстан (5) и Ростовская область (5).



«На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы, со своей стороны, как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере», — отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.



По данным самих компаний-переработчиков, сегмент рециклинга отходов пластмасс обладает существенным потенциалом роста (в 2-5 раз в течение ближайших 5 лет для различных типов).



Напомним, к 1 января 2019 года все субъекты РФ должны выбрать региональных операторов, которые фактически с этой даты должны приступить к осуществлению деятельности в области обращения с отходами на территории субъектов.



На Среднем Урале региональными операторами в сфере обращения с ТКО признаны компании «Рифей», «ТБО «Экосервис» и ЕМУП «Специализированная автобаза».

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