Кризис
Минтруд не будет смягчать пенсионную реформу для женщин
11 июль 2018 (15:25)
Министерство труда и соцзащиты не планирует смягчение повышения пенсионного возраста для женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Пудова.
Ранее в СМИ появилась информация, что перед вторым чтением законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме женщинам снизят планку с 63 до 60 лет. По словам А. Пудова, подобные изменения снизят и сумму роста пенсий, которые уже заложены в законопроекте.
«Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. руб. до 15,4 тыс. руб. сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Соответственно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста», ― сказал он.
Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что перед вторым чтением законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме женщинам снизят планку с 63 до 60 лет. По словам А. Пудова, подобные изменения снизят и сумму роста пенсий, которые уже заложены в законопроекте.
«Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. руб. до 15,4 тыс. руб. сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Соответственно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста», ― сказал он.
Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.
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