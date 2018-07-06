Новости дня

Спрос на авиабилеты в Екатеринбург накануне матчей ЧМ-2018 увеличивался в среднем на 38%

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Спрос на авиабилеты в города, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, увеличился в среднем на 6%, а на некоторых направлениях даже в три раза. Об этом сообщает пресс-служба туристического поисковика Aviasales.



«Экспертам удалось установить прямую зависимость между футболом и перелетами в такие города, как Саранск, Волгоград, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград и Самара. Билеты в перечисленные города искали с вылетом за день или уже в день матча как минимум на четверть чаще, чем с вылетом в остальные дни. В Саранск, например, в околофутбольные даты спрос вырос в три раза. Нужно отметить, что российские путешественники остались верны себе и покупали билеты на футбол в последний момент, как и в обычные поездки», — рассказали в пресс-службе.



Двойной рост спроса показали Волгоград и Нижний Новгород. Следом идет Екатеринбург с ростом в 38%. В Самару спрос увеличился на треть, а в Казань и Калининград — на четверть.



В меньшей степени футбольные мероприятия сказались на перелетах в Москву и Ростов-на-Дону, куда спрос вырос на 7-9%. При этом билеты на матчи в Сочи и Санкт-Петербурге, наоборот, искали в среднем реже на 5%, чем в другие дни.



«То есть путешественники, заметив высокие цены на авиабилеты, меняли свои планы, чтобы не переплачивать из-за футбола. Но, например, после выхода нашей сборной в четвертьфинал билеты в Сочи стали искать в семь раз чаще, а покупать — в пять раз больше. Повышенный спрос в этом случае связан исключительно с футболом. При этом если еще в понедельник билеты на выходные из Москвы в Сочи стоили от 25 тысяч рублей, то уже в эту пятницу билеты туда-обратно можно купить минимум за 42 тыс.», — отмечают в пресс-службе.



В целом Aviasales фиксирует увеличение спроса на пиковые даты на 6% и связывает такой рост в первую очередь с ЧМ по футболу. Вместе со спросом растут и цены, и тем, кто не хочет переплачивать, эксперты советуют расширить даты поездки и задержаться в городе еще на 1-3 дня.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: