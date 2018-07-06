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Счетная палата не нашла у Минстроя системного подхода к модернизации ЖКХ

УрБК, Москва, 06.07.2018. У Министерства строительства и ЖКХ РФ нет системного подхода к комплексному решению проблем модернизации коммунальной инфраструктуры, повышению ее эффективности и снижению износа основных фондов. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.



«Приоритеты государственной политики в этой сфере, конкретные цели и задачи, а также влияние уже проводимых мероприятий на общее состояние ЖКХ по всей стране (для каждого города и поселения) министерством фактически не установлены», — сообщает пресс-служба СП РФ.



Так, в ряде регионов Счетная палата обнаружила незавершенные с 1990-2000-х годов крупные инвестиционные проекты по модернизации объектов региональной и муниципальной коммунальной инфраструктуры. При этом Минстрой не определил источники финансирования и сроки завершения недостроев.



Помимо этого, ведомство не учитывало финансовые возможности регионов в проекте реформы ЖКХ, считает аудитор. А существующая схема привлечения инвестиций через концессионные соглашения не может полностью удовлетворить потребности. Однако других механизмов Минстрой и Минэкономразвития не предлагают.



«Для модернизации существующей энергетической и коммунальной инфраструктуры городов и поселений, помимо действующей системы концессий, срочно нужны особые — нетрадиционные и инновационные инструменты привлечения дешевых и длинных денег в эти проекты в виде схем, отвечающих условиям экономики коммунальных систем различного уровня и масштаба (инфраструктурных облигаций), эмитированные на срок более пяти лет и по единой ставке для каждого поселения (бюджета)», — высказал свое мнение Юрий Росляк.

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